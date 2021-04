Herci se ohradili satirou proti karanténě, německá veřejnost čin kritizuje

Berlín - Strach obyvatel z pandemie polevuje, je třeba postrašit dalšími mrtvými, zavřete supermarkety či vychovávejte děti k poslušnosti bitím. To jsou satirické komentáře pěti desítek herců z Německa, Rakouska a Švýcarska, kterými se ohrazují proti vládním karanténním opatřením. Takový humor se ale nelíbí nejen některým politikům, ale i mnohým lékařům, psychologům nebo veřejnosti. Po vlně kritiky, které iniciativa nazvaná #allesdichtmachen (#všechnopozavírat) čelí, se část účastníků z kampaně stáhla.

"Moje děti se musí postavit do pozoru, když vstoupím do místnosti. Když jsou drzé a odporují, tak dostanou za uši. Pokud se to opakuje, musí klečet nebo stát v rohu na hanbě. Ano, není to pro mě vždy snadné, ale dělám to koneckonců pro své děti, aby se naučily, co to znamená převzít odpovědnost," říká ve videu německý herec Felix Klare, otec čtyř dětí. "A proto vás prosím, zůstaňte zdraví, podporujte koronavirová opatření spolkové vlády a veďte své děti k disciplíně a hygieně," dodává závěrem.

Jeho kolega Cem Ali Gültekin na dalším videu vysvětluje, že se rozhodl dobrovolně pomoci s rozbory poté, co se dozvěděl, že děti mohou do školy jen s testem, který není starší než šest hodin. "Začínám ve dvě v noci, chodím od domu k domu a zvoním na sousedy, tahám z postelí jedno dítě po druhém, strkám jim odběrové tyčinky do krku, až z toho některé zvrací," vysvětluje. "Ráno v pět mám hotovo, tak jdu domů a vytáhnu z postele své děti a také je otestuju. A protože se pak prakticky nevyplatí jít zase spát, nechávám děti do sedmi stát před domem v pozoru," uvádí. "Ano, není to pro nikoho z nás jednoduché, ale je to náš příspěvek k boji s pandemií," dodává s výzvou, aby i ostatní přemýšleli, co mohou pro společnost udělat.

Herec Bernd Gnann ve svém příspěvku hovoří o tom, že u něj polevuje strach z koronaviru, protože se obává spíše pokuty 500 eur (13.000 korun) za to, že při venčení psa během nočního zákazu vycházení zapomene nejlepšího přítele člověka doma. "Chtěl bych se proto obrátit na vládu, zda by ve mně nemohla opět vyvolat více strachu nějakými skutečně dramatickými hororovými scénáři s miliony mrtvých nebo s dětmi, které připraví o život své prarodiče," říká Gnann.

Rakušanka Nina Prollová videovzkazem z kuchyně divákům sděluje, že díky koronaviru si konečně uvědomila, kde je její místo. "Nejen ženy jsou příliš hloupé, aby věděly, co je pro ně dobré. Také muži nad sebou potřebují pevnou ruku, která jim v pátek řekne, co mohou dělat v pondělí," uvádí. "Díky bohu máme někoho takového i v Rakousku. Přeji si, aby nám virologové i nadále určovali životy a aby za nás rozhodovali, co je pro nás skutečně dobré. Život může být smrtelný, proto zůstaňte navždy doma," dodává.

Podle některých politiků je tato iniciativa za hranou, ti vrcholní se ale vyjadřují smířlivěji. Německá kancléřka Angela Merkelová akci #allesdichtmachen přímo nekomentovala, obecně ale uvedla, že je pochopitelné, že umělci cítí po více než ročních omezeních frustraci. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn označil kritiku v demokratickém zřízení za normální a hercům nabídl dialog. S umělci tento týden v úterý jednala Merkelová, která jim slíbila, že při rozvolňování bude vláda myslet i na kulturu. "Nemůžeme dát fotbalu diváky a vám ne," řekla.

Výhrady k umělcům mají psychologové. Psycholožka Tabea Scheelová sice považuje kritiku a debatu za důležitou, obává se ale, že použitý cynický humor nemá žádný konstruktivní přínos. "Provokují, cílí na pozornost, ale věci, o které opravdu jde, zůstávají v pozadí," říká. Frustrovaná veřejnost, která kvůli koronaviru prožila osobní tragédii, se tak jen těžko dokáže s iniciativou ztotožnit.

Essenská lékařka urgentní medicíny Carola Holznerová, která vede blog jako Doc Caro, umělce vyzvala, aby jí přišli jednou pomoci na jednotku intenzivní péče. "Překročili jste hranici. Hranici, která je bolestivá pro každého, kdo celý rok dělá, co může," dodala.

Videa si naopak oblíbili popírači pandemie, zastánci spikleneckých teorií nebo Alternativa pro Německo (AfD), která je označována za populistickou až krajně pravicovou stranu a která se netají odporem ke karanténě. Příznivci těchto radikálních proudů videa sdílí jako takzvanou černou pravdu, což část veřejnosti ještě více popuzuje. Spolupředseda AfD Jörg Meuthen iniciativu pochválil, že něco tak originálního v takovéhoto umělecké formě v Německu ještě nikdy nebylo.

Někteří herci se kvůli kritice a také kvůli podpoře radikálů z projektu stáhli. Učinila tak mimo jiné Meret Beckerová, podle které se akce vymkla kontrole. "Omlouvám se za to, že to mohlo být špatně pochopeno," napsala na instagramu. Uvedla také, že nechce být srovnávána s podivíny, kteří nosí alobalové čepice, aby je vláda nemohla sledovat. Umělců se naopak jasně zastal Armin Laschet, který v zářijových volbách za vládní konzervativní unii CDU/CSU usiluje o kancléřský úřad. "Takové názory je možné hájit a přitom není nutné mít stejný pohled na věc," řekl. Nelíbí se mu, že kritici videa šmahem označují za pravičácká. "Žádný z této padesátky (herců) není v AfD, žádný není pravičák. Jen mají jiný názor než většina," dodal.