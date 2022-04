Herci Depp a Heardová dál propírají své manželství u soudů, tentokrát v USA

Washington - U soudu v americkém státě Virginie v úterý začala další kapitola soudních tahanic spojených s turbulentním manželstvím herce Johnnyho Deppa a Amber Heardové, která exmanžela obviňuje z domácího násilí. Porotci si vyslechli úvodní řeči v procesu, který se týká čtyři roky starého komentáře, v němž se Heardová označila za oběť domácího násilí. Už první den líčení přinesl různá nařčení ohledně soukromého života dvou hollywoodských hvězd, přičemž zástupci Heardové slibovali další.

"Uvidíte, kdo je skutečný Johnny Depp, za slávou, za pirátskými kostýmy," řekl právník Benjamin Rottenborn, který hovořil o "monstru" dřímajícím v Deppovi. "Vzhledem k tomu, že Johnny Depp vznesl tuhle stížnost, všechno vyjde na povrch," pokračoval podle agentury AP.

Proces v okrese Fairfax západně od Washingtonu začal asi šest let poté, co se Depp a Heardová rozvedli, načež následovaly několikaměsíční dohady o podmínkách rozvodu. Depp pak v Anglii prohrál spor s bulvárním listem The Sun, který zažaloval za pomluvu za to, že jej nazval manželským násilníkem. Podle soudce byla obvinění na Deppovu adresu "ve své podstatě pravdivá", neboť se prokázalo, že většina útoků se skutečně odehrála.

V USA se Depp soudí kvůli komentáři Heardové publikovaném v roce 2018 deníkem The Washington Post, v němž se texaská herečka označuje za "veřejně známou tvář domácího násilí". Podle Deppova právního týmu bylo jasné, co tím Heardová říká, ačkoli svého exmanžela v textu nejmenovala. Právník Benjamin Chew řekl, že herečka se rozhodla "lhát o svém manželovi pro svůj osobní zisk" a "navždy" tím změnila Deppovu reputaci a jeho život.

Herec, kterého proslavily excentrické postavy ve filmech jako Střihoruký Edward, Piráti z Karibiku nebo Karlík a továrna na čokoládu, se u soudu domáhá kompenzace ve výši 50 milionů dolarů (přes 1,1 miliardy Kč). Heardová reagovala vlastní stížností a žádá dvojnásobnou sumu.

Podle jejího zástupce Rottenborna v aktuálním procesu není rozhodující to, že jeho klientka zažila "děsivé" týrání, nýbrž relativně přímočará otázka týkající se prvního dodatku americké ústavy a svobody projevu. "Tým pana Deppa se z tohoto případu bude snažit udělat telenovelu. Proč? Tím si nejsem úplně jistý, protože důkazy pro pana Deppa nejsou pěkné," řekl. Jeho kolegyně porotcům popsala cestu manželů do Austrálie v roce 2015, kdy údajně Depp vláčel Heardovou po podlaze, mlátil ji a "penetroval ji lahví od alkoholu".

Proces se podle zpravodajského webu BBC může protáhnout na šest týdnů. Jako svědci během něj mají vystoupit některé další celebrity včetně herců Jamese Franca a Paula Bettanyho či podnikatele Elona Muska.