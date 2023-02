Herce Miroslava Horníčka připomíná na jeho rodném domě v Plzni pamětní deska

Plzeň - Pamětní deska z bílého mramoru připomíná ode dneška plzeňského rodáka, herce a dramatika Miroslava Horníčka na jeho rodném domě v Karlově ulici číslo 36. Město nechalo desku instalovat k letošnímu 105. výročí jeho narození, odhalena byla dnes, přesně 20 let od Horníčkova úmrtí. Slavného rodáka Plzeň připomene také výstavou na radnici, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).

"Miroslav Horníček byl renomovaný umělec, muž mnoha profesí, zkrátka fenomén. Těší mě, že jsme tímto aktem mohli ukázat, jak si vážíme jeho činnosti. Jeho celoživotní rozsáhlé dílo osobně považuji za mimořádné. Navíc jen málo rodáků hovořilo o rodné Plzni s takovou láskou a úctou jako pan Miroslav Horníček, velký plzeňský patriot,“ uvedl. Horníčka v Plzni připomíná jen jeho busta v zapadlém parčíku ve vnitrobloku v centru města.

"Vypadá trochu jinak, než běžné desky vypadají. Já jsem myslel na Miroslava Horníčka, co by se mu asi líbilo. A trošku jsem ji udělal jako obálku knihy. Takže je netradičně bílá, ne černá se zlatým písmem a s bustou, ale je to spíš obálka knihy. Jako by ji napsal Miroslav Horníček a nazval ji Tady jsem se narodil," popsal desku její autor, klatovský výtvarník Václav Fiala. Pro Plzeň už vytvořil například i pamětní desku další slavné rodačce, cembalistce Zuzaně Růžičkové.

Město požadovalo, aby deska obsahovala Horníčkovu podobiznu. Fiala původně plánoval, že by místo desky vytvořil sgrafito, jako to na přelomu 19. a 20. století udělal na řadě plzeňských domů Mikoláš Aleš. Členitá fasáda domu nedaleko centrálního autobusového nádraží to ale neumožnila, potíž byla i ve zvolení charakteristických rysů hercova obličeje. Fiala prošel stovky jeho portrétních snímků. "Žádné vousy, žádný velký nos či odstáté uši, prostě normální vlídná laskavá tvář. A pak jsem si všiml, že ta tvář je ve chvílích soustředění pokaždé trochu skloněná. Horníček hlavu lehce předkláněl a někdy si brýle posunul na čelo, nos se tak dostával do mírného podhledu. Když jsem si to nakreslil, ukázalo se, že je to právě ten výrazový prvek, který zobrazenou tvář charakterizuje," řekl Fiala.

Horníčka připomene Plzeň od 20. února také výstavou s názvem Tady jsem se narodil v mázhauzu radnice. Připomene zejména Horníčkovy plzeňské stopy. "Představíme i dosud velmi málo známé fotografie Miroslava Horníčka, zejména z jeho mládí. Zajímavostí jsou určitě nejen fotografie jeho rodiny a příbuzných, ale i snímky dobové Plzně, které pořídil Horníčkův otec Bedřich, vášnivý fotograf," doplnila kurátorka výstavy a vedoucí magistrátního odboru kultury Květuše Sokolová. Výstava poztvá do 10. března.