Herbert a Mahut vyhráli podruhé v kariéře Turnaj mistrů ve čtyřhře

Francouzští tenisté Pierre-Hugues Herbert (vpravo) a Nicolas Mahut s trofejí pro vítěze čtyřhry na Turnaji mistrů v Turíně. France's Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut, left, lift their trophy after winning the doubles final tennis match of the ATP World Tour Finals, at the Pala Alpitour in Turin, Italy, Sunday, Nov. 21, 2021. Herbert and Mahut defeated Rajeev Ram of the United States and Britain's Joe Salisbury 6-4/7-6. (AP Photo/Luca Bruno) ČTK/AP/Luca Bruno