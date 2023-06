Hendrych: ČR dává přednost boji proti příčinám migrace před zavřením hranic

Bratislava - Česká republika dává přednost boji proti příčinám nelegální migrace před zavíráním hranic uvnitř Evropské unie, vyplynulo z vyjádření náměstka ministra vnitra Lukáše Hendrycha po jednání vrcholných představitelů ministerstev vnitra zemí visegrádské čtyřky (V4; Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a Rakouska v Bratislavě. Loni Česko i Rakousko kvůli náporu běženců dočasně obnovily kontroly na hranicích se Slovenskem.

"Co se týče migrační problematiky, chceme posilovat především boj proti příčinám migrace, to znamená posilování vnějších hranic Evropské unie. Zavírání hranic uvnitř našeho regionu nebo Evropské unie není věc, kterou bychom v budoucnu chtěli podporovat," řekl novinářům Hendrych. Vyjádřil přesvědčení, že k případnému obnovení hraničních kontrol by státy přistoupily jen v nejnutnějším případě.

Hostitel schůzky, slovenský ministr vnitra Ivan Šimko, řekl, že zástupci zúčastněných zemí na jednání označili ochranu vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob za prostředek k řešení nelegální migrace.

"To, co zaznělo, byla naše výzva našim přátelům v Evropské unii k solidaritě při ochraně vnější schengenské hranice. Tam vidíme klíč k tomu, aby se situace s nelegální migrací zlepšila," řekl Šimko, který schůzku svolal na závěr ročního slovenského předsednictví ve V4.

Šimko už v polovině června řekl, že Slovensko očekává růst počtu případů nelegální migrace. Loni podobný vývoj vyústil v zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem ze strany Česka i Rakouska. Stálé kontroly byly později zrušeny.

Slovensko je pro uprchlíky na takzvané západobalkánské trase tranzitní zemí při jejich snaze dostat se do západní Evropy. Běženci se na Slovensko dostávají hlavně z Maďarska. Maďarský ministr vnitra Sándor Pintér po dnešním jednání řekl, že Maďarsko samo nedokáže zvládnout migrační tlak. Loni se podle něj vnější schengenské hranice ve směru do Maďarska pokusilo překročit 271.000 lidí.