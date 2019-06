Hemangiom je nejčastějším nezhoubným nádorem kojenců

Praha - Nejčastějším nezhoubným nádorem u dětí je hemangiom, tedy nezhoubný nádor vzniklý z krevních cév. Objevuje se většinou v prvním měsíci věku a trpí jím trojnásobně více dívek než chlapců. Onemocnění se týká až 12 procent kojenců a jednoho až dvou procent novorozenců. Uvedl to na tiskové konferenci dětský onkolog z Kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole Josef Mališ. Nedonošené děti postihuje hemangiom ve 20 až 30 procentech.

Přestože jde o nezhoubné nádory, mohou podle Mališe ohrozit životně důležité funkce dítěte. Povrchové hemangiomy se nejčastěji vyskytují na hlavě a krku. Nejrizikovějšími místy jsou oči, uši a nos, postižená kůže je velmi lehce zranitelná.

Existují také tzv. hluboké hemangiomy, které jsou zvláště nebezpečné v oblasti dýchacích cest. Třetím typem jsou hemangiomy smíšené, které částečně vystupují na povrch.

Od roku 2009 existuje podle Mališe účinná léčba látkou propranolol. Terapii je nutné zahájit co nejdříve, ideálně do tří měsíců věku dítěte, maximálně do prvního půl roku. Terapie je nutná u deseti procent hemangiomů. Trvá několik měsíců, v některých případech i let. Rozsáhlé hemangiomy samy nezmizí, řekl Mališ.

Léčba propranololem je efektivní, ale úplného vymizení lékaři dosahují zhruba ve 30 procentech případů, uvedl Mališ. V 70 procentech případů hemangiom zanechá stopy, které je následně možné odstranit laserem.

Příčina vzniku nádoru není známa, nebyl prokázán ani genetický přenos. Lékaři ale zjistili, že hemangiomy nepřechází ve zhoubnou formu.

Léčbu provádí od roku 2009 Fakultní nemocnice Motol. Za tu dobu léčila více než 600 dětí s tímto onemocněním. Terapii provádí všechna fakultní pracoviště v republice, léčbu hradí zdravotní pojišťovny. Loni se v České republice narodilo 114.000 dětí.