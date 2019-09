Helsinský výbor: Naplňování práv dětí se v ČR příliš nezlepšuje

Praha - Situace dětí v Česku a naplňování jejich práv se za posledních osm let příliš nezlepšily. Péče o ohrožené děti je dál roztříštěná mezi víc ministerstev. V ústavech stále vyrůstá velký počet chlapců a děvčat a pěstounů je nedostatek. Názor dětí soudy a úřady v potaz vždy neberou. Při představení stínové zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte to novinářům dnes řekli ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a předseda Aliance za dětská práva Miroslav Prokeš. Dokumentem by se měl tento týden zabývat Výbor OSN pro práva dítěte (CRC). Svou zprávu o pokroku mu dala i vláda.

Úmluvu o právech dítěte přijala OSN v listopadu 1989. Dokument zajišťuje dětem mimo jiné právo na život, na jméno, poznat své rodiče, na vzdělání, na informace, na odpočinek či na ochranu soukromí. K úmluvě přistoupilo někdejší Československo, platit začala v únoru 1991. Závazky pak při svém vzniku převzalo Česko. Výbor OSN situaci hodnotil naposledy před osmi lety. Mimo jiné ČR kritizoval za velký počet dětí v dětských domovech, za baby boxy, za roztříštěnost péče o děti mezi různé instituce či za nedostatečná opatření k integraci romských a postižených dětí. Doporučil změny.

"Pokud bychom měli dát známku jako ve škole (za plnění), byla by to spíše nedostatečná," řekla Rybová. Uvedla, že počty dětí v dětských domovech sice klesly, ale pomalu. Upřesnila, že se od roku 2011 snížily z 10.000 na 8500.

Podle zprávy sociální pracovníci řeší víc případů týraných a zneužívaných dětí. Úřady odebírají děti z rodin i kvůli špatnému bydlení, sociální bydlení stále chybí. Zdravotně postižené děti se špatně dostávají ke kompenzačním pomůckám. Pokud potřebují dražší vozík či jiné věci, stát to neřeší a musí se uspořádat sbírka, podotkla Rybová. Dodala, že soudy a instituce stále neberou názor dětí v potaz a opatrovnická řízení bývají neúměrně dlouhá.

Podle Prokeše bude výbor OSN nyní posuzovat v pořadí pátou a šestou zprávu o vývoji v Česku. "Doporučení se neustále opakují. K určitému zlepšení situace dětí došlo, bohužel se to ale jaksi míjí s doporučeními ze Ženevy, ta se opakují 25 let. Na naprostou většinu nejdůležitějších se nereaguje," uvedl Prokeš. Podle něj je systém péče o děti v Česku roztříštěný, dělí se o něm ministerstva práce, školství a zdravotnictví. Předseda aliance poukázal na to, že sjednocení péče slíbila ve svém programu minulá vláda ČSSD, ANO a lidovců i nynější kabinet Andreje Babiše (ANO).

Prokeš míní, že česká společnost stále přistupuje k dětem spíš jako k objektům a nevnímá je jako partnery. Ohled se bere spíš na práva rodičů, než dětí, dodal.

Svou zprávu o vývoji připravila i vláda. Uvádí v ní kroky, které Česko ke zlepšení situace dětí podniklo. Zmiňuje národní strategii ochrany práv dětí či změny zákonů k posílení dětských práv. Výbor OSN by měl své stanovisko s novými doporučeními vydat příští rok.