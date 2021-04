Helikoptéra Ingenuity na Marsu vzletěla a zase přistála

Washington - Americká vesmírná agentura NASA dnes potvrdila, že se jí podařilo krátce vzletět a následně přistát s malou výzkumnou helikoptérou Ingenuity na povrchu Marsu. Jde o historicky první kontrolovaný let motorizovaného stroje na povrchu cizího vesmírného tělesa. Vědci mají nyní v plánu několik dalších, náročnějších, testů. Jejich cílem je zjistit, zda by mohly létací stroje do budoucna sloužit k prozkoumávání cizích planet.

Ingenuity dorazila na povrch rudé planety v únoru jako součást průzkumného roveru Perseverance. Původně měla vzlétnout už ke konci minulého týdne, vědci však narazili na softwarový problém, který zpozdil startovací sekvenci. Ten se jim však následně podařilo překonat.

Helikoptéra vážící 1,5 kilogramu vzletěla již dnes ráno, letová sekvence přitom byla zcela automatická a vědci neměli se strojem přímé spojení. Ingenuity následně po dokončení letu zaslala data ze svých měřících přístrojů a jednu černobílou ze vzduchu pořízenou fotografii roveru Perseverance, který pak soubory odeslal zpátky na Zemi.

Vědci v NASA začali krátce po dnešních 12:15 SELČ přijímat první letová data, která potvrdila například správnou rychlost točení dvou protiběžných karbonových rotorů, nebo to, že Ingenuity během manévru změnila letovou výšku.

Následně dostali rovněž první obrazové záznamy. Na první fotografii z kamery na helikoptéře namířené směrem na zem je vidět stín vznáčejícího se stroje. Rover také celý pokus natáčel z povzdálí a zachytil, jak se helikoptéra vznáší nad povrchem rudé planety. "Nevěřili byste, co jsem právě spatřil," napsali vědci na twitterovém účtu Perseverance společně s krátkým videem letící Ingenutity.

Létání ve velmi řídké atmosféře Marsu je o mnoho náročnější než na Zemi, vrtule Ingenuity musely vyvinout asi 2400 otáček za minutu, což je mnohonásobně více než pozemské helikoptéry. Helikoptéra se nyní bude po letu dobíjet, v úterý pak má poslat prostřednictvím Perseverance do NASA další data, mezi nimi například barevné fotografie horizontu Marsu.