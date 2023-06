Helešice přivedla zpět k veslování vidina olympiády

Praha - Šestý triumf v kariéře na Primátorkách je pro veslaře Lukáše Helešice povzbuzením do další části sezony, ve které by se při návratu k aktivní kariéře chtěl pokusit kvalifikovat na olympijské hry v Paříži 2024. Helešic v roce 2020 krátce před čtyřiadvacátými narozeninami nečekaně skončil s vrcholovým veslováním, loni na podzim ale začal opět naplno trénovat. Letos vytvořil posádku s Václavem Baldriánem a chtějí uspět na dvojce bez kormidelníka.

"Přestal jsem veslovat vrcholově, nicméně jsem se furt hýbal. Přešel jsem z Dukly na ČVK Praha, abych se udržoval. Spousta lidí okolo mě začalo kroužit, nahlodávat mě. Přítelkyně doma taky, že jsem ještě mladej, abych toho pak v pozdním věku nelitoval. Zkusil jsem to a začalo se dařit. Krok za krokem se zase snažím dostat mezi elitu v Česku," řekl Helešic po dnešním triumfu na Primátorkách, kde byl veslovodem hlavní posádky Dukly.

Před lety skončil i proto, že jej veslování přestalo naplňovat. Měl za sebou přitom start na olympijských hrách v Riu 2016, společně s Jakubem Podrazilem ovládli Světový pohár. K návratu k vrcholovému sportu jej povzbudila i atmosféra na loňském mistrovství světa v Račicích, které sledoval jako divák.

"Loni v říjnu, listopadu jsem se vrátil do dvoufázového tréninku a tělo si vzpomnělo," řekl Helešic. Na jaře vytvořil posádku s Baldriánem, který se stejně jako on stal juniorským mistrem světa. Helešic v roce 2014, Baldrián o čtyři roky později. "První závody na Bledu se nám moc nepovedly, takže máme co napravovat," poukázal na nevydařené květnové mistrovství Evropy.

Helešic z toho ale nedělá tragédii. "Tady jsme si trošku spravili chuť a psychiku, za což jsem strašně rád. Přece jenom veslujeme spolu tři měsíce," řekl Helešic, jenž je rád, že může v Dukle trénovat ve skupině Michala Vabrouška společně s nejlepší českou posádkou Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek.

Program pro příští měsíce je jasný, dobře se připravit na třetí závod Světového poháru v Lucernu a poté uspět na mistrovství světa, které bude zároveň kvalifikací na olympiádu. "To byla moje myšlenka, proč jsem se vrátil. Olympiáda. Nic jiného mě nezajímá," přiznal Helešic. K postupu do Paříže musí s parťákem skončit do jedenáctého místa.

Helešic se sice vrátil k veslování, vedle toho se ale i nadále věnuje civilnímu povolání realitního makléře. "Veslování je pro mě teď sport zdarma. Musí se mi dařit na více stránkách," podotkl s úsměvem. Kombinuje proto tréninky s prací. "Jak to bude vypadat v pondělí? Ráno jdu na trénink, převléknu se a do kanceláře. Už mám naplánované nějaké schůzky," dodal.