Praha - Helena Vondráčková se osobně zúčastní 13. března V pražském Divadle Broadway premiéry detektivního muzikálu režiséra Radka Balaše Kvítek Mandragory, jehož děj je postaven na jejích písních. Přestože je zkušenou muzikálovou herečkou, o roli v tomto díle neuvažovala. Vondráčková to řekla v rozhovoru pro ČTK.

"Po přečtení scénáře jsem pochopila, že tam jednak není žádná role, ve které bych vystupovala, a za druhé jsem letos velmi vytížená. Hraju v Muži se železnou maskou, a to už by pro mě bylo těch muzikálů moc. Já mám i své koncerty. Vzhledem k tomu, že mě v tomhle roce čeká velké turné po Čechách, Slovensku a dokonce v Německu, by toho bylo hodně," uvedla.

Protože je muzikál Kvítek Mandragory spojen se jménem Vondráčkové, oslovili ji tvůrci jako první, zda souhlasí se scénářem. "Akceptovali všechny moje změny, nebylo jich moc, například jsem navrhla jinou píseň, než oni chtěli," sdělila.

Podle režiséra Balaše bude představení lehkou parodií na oblíbený detektivní žánr a pokusí se v něm navázat na poetiku svých oblíbených francouzských filmových komedií. "Není to o mně, i když můj život byla někdy taky trochu tragikomedie. Detektivní příběh muzikálu tím, jak je napsaný, nabízí mnohé komické situace," konstatovala Vondráčková.

V představení nazvaném podle písně ze 60. let zazní písně Vondráčkové jako Dlouhá noc, Já půjdu dál, Vzhůru k výškám, Sladké mámení, Malovaný džbánku, Chytila jsem na pasece motýlka či Přejdi Jordán. Použité písně vycházejí na dvojalbu, kde jsou originální nahrávky od roku 1964 do roku 2000 seřazené tak, jak zazní v muzikálu. "Je to vlastně takové moje další best of," podotkla Vondráčková.

Divadlo Broadway chce Kvítkem Mandragory navázat na úspěch muzikálu Mýdlový princ z roku 2015, jejíž libreto napsal také režisér Balaš. Představení založené na písních Václava Neckáře zaznamenalo téměř 400 repríz.

Turné Vondráčkové s názvem Helena - Dlouhá noc Live začíná 16. března v Náchodě. Na různých místech se za doprovodu kapely Charlie Band v rolích hostů představí Šárka Rezková, skupina 4 Tenoři nebo Tap Academy Prague Tomáše Slavíčka, na slovenských koncertech pak Robo Grigorov. V současné době Vondráčková žádnou nabídku na účinkování v muzikálu nemá, ale nebránila by se jí. "Uvidíme, jestli se vyskytne nějaký muzikál adekvátní pro moji osobu, ale pokud znám muzikály, tak mám ještě šanci," dodala jedenasedmdesátiletá zpěvačka a herečka.