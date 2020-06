Hejtmanka vidí záchranářku jako oběť dění v zákulisí, ta to odmítá

Praha - Záchranářka Veronika Brožová, která upozornila na nedostatek ochranných pomůcek na svém stanovišti ve Zdibech, je podle středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) obětí dění v zákulisí. Stává se součástí zákulisních půtek, možná i politických, uvedla hejtmanka v dnešním prohlášení. Brožová s vyjádřením hejtmanky nesouhlasí. ČTK řekla, že se do politických aktivit se nikdy nenechala zatáhnout.

Záchranářka 17. března v otevřeném dopise hejtmance napsala, že na jejím stanovišti byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři údajně vlastní. Kraj to odmítá a v souvislosti s článkem v listu Náš region, který informace Brožové zveřejnil, podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

Není jasné, zda oznámení míří na Brožovou nebo jen na Náš region. Brožová to také neví a ČTK řekla, že ji policie nekontaktovala. "Oficiálně o tom nic nevím. Vím to jen přeneseně z médií, informují mě o tom různí reportéři, redaktoři, ale oficiálně od Policie České republiky nic nevím," uvedla.

Hejtmanka dnes řekla, že osobně nemá nic proti Brožové. "Je mi líto, že ona se stává součástí jakýchsi půtek v zákulisí, možná politických půtek," uvedla v prohlášení, po kterém nepřipustila dotazy novinářů.

Brožová tak situaci nevidí. "Já se necítím být obětí politických půtek. To, že to má nějaký politický dopad, je zřejmě tím, že je před volbami a samozřejmě určité dané strany se snaží toho třeba nějakým způsobem využít. Ale to není moje iniciativa a já se do žádných politických aktivit nikdy nenechala zatáhnout, ani nikdy zatáhnout nenechám," řekla dnes Brožová ČTK. Zdůraznila, že není členkou politické strany. "Politiku řeším jen v období voleb, kdy jdu jako běžný civilista s obálkou k urně," dodala.

Pokorná Jermanová se zmínila o petici Pirátské strany na podporu Brožové, v níž zároveň vyzvala hejtmanku, aby nezneužívala trestní řád k šikaně svých zaměstnanců. "Pokud za mnou přijdou, já tu petici ráda podepíšu. Protože je to tak, že ona je obětí toho, co se děje v zákulisí. Já si vážím práce její, celé záchranné služby, všech lékařů, všech sestřiček," řekla Pokorná Jermanová.

Prohlásila nemá ve zvyku řešit problémy podáváním trestních oznámení a rozhodně ne na člověka, který řekl svůj názor, i když "ne úplně šťastným způsobem". Podle ní jde o její první trestní oznámení. Opozice to zpochybnila. Připomněla trestní oznámení na zastupitele za ODS Michaela Pánka, hejtmančin manžel v minulosti také podal trestní oznámení na novináře serveru seznam.cz kvůli údajnému stalkingu.