Hejtmanka: V Plzeňském kraji se zatím nebudou uzavírat okresy

Ilustrační foto - Nová hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová z ODS, kterou zastupitelé zvolili 12. listopadu 2020. 60letá poslankyně a zastupitelka města Plzně byla do roku 2015 také rektorkou Západočeské univerzity. Kraj povedou ODS, STAN, Piráti a TOP 09. Mají 25 mandátů v 45členném zastupitelstvu.

Plzeň - V Plzeňském kraji, kde v poslední době výrazně roste počet lidí nakažených koronavirem, se zatím nebude uzavírat žádný okres. Novinářům to dnes večer řekla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS). Aby se ale situace udržela, je nutné, aby lidé důsledně dodržovali základní protiepidemická opatření, bude se více testovat, začne se i s dezinfekcí některých prostor, uvedla. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes řekl, že kvůli špatné epidemické situaci se uvažovalo o uzavření Tachovska, vyřešilo se to ale ve spolupráci s hlavní hygieničkou jinak.

Mauritzová v úterý večer jednala s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. "Bylo konstatováno, že v žádném okrese Plzeňského kraje by uzávěra nepřispěla k tomu, aby se zastavilo šíření viru tak, jak bychom potřebovali," řekla hejtmanka. Apeluje na obyvatele, aby důsledně nosili nejlépe respirátory, používali dezinfekci a dodržovali odstupy. Velký nárůst nemocných má na svědomí nakažlivější britská mutace koronaviru, která podle hejtmanky představuje až 86 procent všech pozitivních PCR testů provedených v plzeňské fakultní nemocnici (FN).

"Situace je vážná, pokud nebudeme společně pracovat na dodržení zásadních epidemických opatření, můžeme mít rychle zaplněné nemocnice. V současné době ještě zvládáme," řekla Mauritzová. Další pacienty už kvůli zaplněným lůžkům nepřijímají nemocnice v Sušici, Stodu a Domažlicích. Pacienti do jiných krajů se zatím převážet nemuseli. Mezi nemocnicemi v kraji se převáželi. Dnes se podařilo upravit dalších 15 lůžek pro covidové pacienty ve FN a deset v Mulačově nemocnici, polovina z nich ale byla už zaplněna pacienty.

Kraj a krajská hygienická stanice zapojila i hospodářskou komoru. Komora apeluje na firmy, aby více testovaly své zaměstnance, nepouštěly do práce nakažené, zavedly režimová opatření a víc dezinfikovaly. Do kraje by měl přijít na pomoc další armádní tým, který bude testovat zaměstnance přímo v podnicích. "Vytváří se harmonogram pro větší firmy, kdy se budou testovat zaměstnanci v oblasti," řekla Mauritzová.

Kraj by také měl dostat od státu další respirátory a dezinfekci. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči se začne s dezinfekcí veřejných prostor, například autobusových zastávek a podobně, jako se to dělalo na jaře na Domažlicku, které tehdy bylo nejpostiženějším okresem v ČR.

Hejtmanka rovněž podle svých slov žádala vládu, aby pomohla v kraji řešit situaci se stovkami kamionů, které čekají na hranicích s Německem, Řidiči si nechávají na hranicích dělat testy na koronavirus, které musejí mít pro vstup do Německa. Čekací doby jsou ale mnoho hodin, fronty kamionů na dálnici D5 dosahují několika kilometrů. "Žádáme vládu, aby situaci začala řešit, aby sem poslala armádu, překladatele, protože řidiči nerozumí, nejsou schopni vyplnit dotazníky, zdržuje se provoz," popsala situaci hejtmanka. Na hranicích v Rozvadově nyní testují antigenními testy samaritáni a hasiči.

V Plzeňském kraji přibylo v úterý podle ministerstva zdravotnictví rekordních 1113 případů koronaviru, nejvíc za celou pandemii. Krajská hygiena udává dokonce 1135 nových případů.