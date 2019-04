Praha - Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tvrdí, že v posledních osmi měsících čelí spolu se svou rodinou řízenému nátlaku, obtěžování a šikaně. Mediální kauzy týkající se služebního auta využívaného jejím manželem a smluv s externisty na krajském úřadu byly podle ní načasovány do začátků jejího těhotenství a období po porodu dcery, aby měly maximální psychologický dopad. Z organizování útoků obvinila v dnešním prohlášení zaslaném ČTK mimo jiné předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Kalousek to odmítl. "To je taková hloupost, že to nestojí za komentář," řekl ČTK.

Podle webu SeznamZprávy si hejtmanství v minulosti najímalo externí pracovníky na služby, které normálně zajišťují pracovníci úřadu. Stálo to údajně pět milionů korun ročně. Helena Frintová z krajského úřadu ČTK řekla, že po volbách v roce 2016 odešlo několik klíčových zaměstnanců a scházely pracovní síly.

Kalousek chce kvůli kauze podat trestní oznámení. Pokorná Jermanová míní, že bývalý předseda TOP 09 chce tímto krokem ovlivnit případ údajného střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, kterým se krajský úřad zabýval. Vybraní opoziční politici za STAN a ODS mu podle hejtmanky slouží jako užiteční idioti a jsou jeho loutkami. "Výsledkem je šikanování mojí osoby, mé rodiny a zaměstnanců krajského úřadu, vše za účelem antibabiš agendy pana Kalouska," dodala.

Kalousek ČTK řekl, že se mu jako středočeskému poslanci nelíbí, jak hejtmanka hospodaří s rozpočtovými prostředky. "Nelíbí se mi to dokonce do té míry, že si myslím, že by se na to měl podívat státní zástupce, jestli to nehraničí s trestným činem," uvedl. Trestní oznámení chce podat po 8. dubnu. Protože neví, kdo smlouvy s externisty podepsal, nebude na konkrétní osobu. "Ale to je výlučně můj postoj a nic neorganizuji," dodal.