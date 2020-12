Hejtmani: Testovat návštěvy budou domovy pro seniory asi povinně

Praha - Vláda bude podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) v pondělí jednat o tom, že testovat návštěvy na covid-19 budou domovy pro seniory povinně přímo na místě. Řekl to v dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Dosud mohly žádat, aby si lidé zajistili test odjinud. Hejtmani Martin Netolický (3PK) z Pardubického kraje a Jan Grolich (KDU-ČSL) z Jihomoravského kraje novou povinnost kritizovali. Návštěvy jsou od pátku povolené lidem, kteří budou mít respirátor a negativní test.

"Jestliže vláda zítra (v pondělí) projednává tento bod, tak já jí tímto prosím, aby to nejprve pořádně s námi probrali a až potom to zaváděli, protože dneska hlásím, že sociální domy ve Zlínském kraji na to nachystané nejsou," uvedl Holiš. Dodal, že se to kraje dozvěděly od ministerstva sociálních věcí e-mailem v pátek.

Podle Netolického vláda schválila povinnost testování na návrh ministerstva zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí dostalo za úkol to zrealizovat. Jejich metodiku ale podle Netolického prakticky nebylo možné uvést v život. "Problém je v nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu," dodal. Podle Grolicha je problém, že když návštěvu neotestuje přímo domov, tak si musí udělat drahý PCR test, antigenní testy v ceně řádově stovek korun nejsou zatím pro samoplátce příliš dostupné.

Holiš míní, že řešením by bylo, kdyby se spustilo dobrovolné testování veřejnosti, které je avizované od 18. prosince, dříve. Pak by si lidé, kteří chtějí na návštěvu do domovů sociálních služeb, mohli zdarma udělat antigenní test na běžném odběrovém místě a pak přijít na návštěvu. V současné době místa testují zájemce z řad učitelů, v páteční první den testování pedagogů nebyl zájem příliš velký.

Domovy pro seniory a další lůžková zařízení sociálních služeb musely od poloviny listopadu testovat povinně antigenními testy všechny své klienty, tato povinnost skončila v pátek 4. prosince. Dále musejí každých pět dní testovat zaměstnance. Od soboty 5. prosince měly domovy umožnit návštěvy lidem, kteří se prokážou negativním testem na covid-19 a budou mít respirátor FFP2. Některá zařízení testovala sama, jinde žádali, aby návštěvy přišly už s testem.