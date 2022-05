Hejtmani se na rozdělování uprchlíků neshodují, místa v krajích ale jsou

Praha - V názoru na rozdělování ukrajinských uprchlíků do krajů, jak navrhl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) kvůli naplněným kapacitám v metropoli, nejsou hejtmani jednotní. Někteří to považují za špatné nebo problémové řešení. Téměř všichni zástupci krajů, které oslovila ČTK, se ale shodli, že situaci má řešit vláda. Volná lůžka pro lidi, kteří uprchli do Česka před ruskou invazí Ukrajiny, podle nich v regionech ještě jsou.

Hřib ve čtvrtek uvedl, že v Praze je čtyřikrát víc uprchlíků na obyvatele než v některých jiných krajích a město už nemá volné kapacity. Avizoval proto, že Praha zavře své asistenční centrum ve Vysočanech (KACPU), pokud vláda do úterý nezačne pracovat na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů. Stát podle něj ví, kolik uprchlíků, míst pro ubytování či pracovních míst v tom kterém kraji je.

KACPU slouží pro metropoli a střední Čechy a téměř za tři měsíce ruské invaze odbavilo přes 84.000 uprchlíků. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) ČTK dnes řekla, že její kraj s hlavním městem spolupracuje na přerozdělování příchozích uprchlíků tak, aby nápor na pražské centrum rozptýlil pomoci autobusových transferů. Podle ní jsou nyní ve středních Čechách desítky volných míst pro ubytování uprchlíků. V některých krajích je ale zřejmě uprchlíků výrazně méně a jejich rozdělování musí být řízeno z centrální úrovně, řekla hejtmanka.

Praze se snaží pomoci také Plzeňský kraj, který od ní převzal několik desítek ukrajinských romských uprchlíků, s jejichž vyššími počty se metropole nyní potýká. Zřídila kvůli tomu i stanové městečko v Troji. Podle plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) násilné přerozdělování běženců k ničemu nepovede, protože pokud chtějí někde být, tak se tam budou vracet. "Vláda by měla pomoci, ale přerozdělování do krajů není podle mě šťastným řešením," uvedl Špoták. Žádný funkční systém přerozdělování ho ale nenapadá.

Podle zlínského hejtmana Radima Holiše (ANO) by rozdělování uprchlíků do krajů připadalo v úvahu ve chvíli, kdy přijdou. Přerozdělovat usazené uprchlíky, kteří si vytvořili v daném místě vazbu, našli si zaměstnání či školu, je pozdě, uvedl na dotaz ČTK. Doplnil, že je odpovědností ministra vnitra, aby systém fungoval.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) považuje přerozdělování uprchlíků za velký problém, zvlášť pokud se neví, jak jsou vytížené kapacity v jednotlivých krajích. Zopakoval, že je obtížné někoho přinutit k přesunu na jiné místo. "Tvrdím, že jediná možná cesta k přerozdělení bude taková, že ti lidé půjdou tam, kde to pro ně bude lepší a výhodnější a kde služby, které budou potřebovat, budou k dispozici. To je jediný mechanismus přerozdělení, který může fungovat," řekl ČTK hejtman a dodal, že řešení problému je na vládě.

Z jednoho místa na druhé musí uprchlíky už přesouvat Jihočeský kraj, kde se kapacita v ubytovacích zařízeních blíží k naplnění. Hejtman Martin Kuba (ODS) to odůvodnil i tím, že mnohé penziony a hotely chtějí zařízení už nabídnout turistům. Navíc většina z příchozích Ukrajinců stále neví, zda se vrátí domů, nebo se zde chtějí usadit, řekl ČTK Kuba (ODS).

Náměstek jihomoravského hejtmana Lukáš Dubec (Piráti) považuje řízené přerozdělování uprchlíků za potřebné a je pro centrální koordinaci ze strany státu. Na jihu Moravy je podle mluvčí kraje Aleny Knotkové pro uprchlíky volných přes 1000 lůžek. Dalších asi 2600 volných míst má podle hejtmana Holiše Zlínský kraj. Moravskoslezský kraj má podle mluvčí Nikoly Birklenové místa zhruba pro 1300 Ukrajinců. Další uprchlíky je schopen ubytovat i Ústecký kraj, podle hejtmana Jana Schillera (ANO) ale jen "ty, kteří jsou ochotni a schopni se zapojit do systému vzdělávání, práce a podobně". "Rozhodně nepřijmeme ukrajinské Romy, na to nemáme personální kapacity. Ústecký kraj má nejvíc vyloučených lokalit v zemi a nám by to způsobilo velké sociální a bezpečnostní problémy," řekl hejtman. Ukrajinských Romů, kteří přišli po začátku války, bylo ke středě na území kraje 119, z toho 69 dětí.

Volná místa pro běžence má i Královéhradecký kraj, který podle hejtmana Martina Červíčka (ODS) nyní ubytovává přes 15.000 uprchlíků, což je nadprůměr mezi regiony ČR. "Od začátku uprchlické krize jsme zapojeni do přerozdělování uprchlíků původně registrovaných v Praze, a to na základě požadavků, které dostaneme. Stejně tak souhlasíme s jejich umisťováním na území Královéhradeckého kraje," uvedl hejtman. Další uprchlíky je schopen pojmout i Pardubický kraj, ale "nesmí to být příběh sociální turistiky", řekl ve čtvrtek České televizi hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Volné kapacity pro uprchlíky může nabídnout i Olomoucký kraj, kde podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) problémy s jejich velkým přílivem zatím nejsou. V brzké době by měl být podle něj spuštěn informační systém, díky němuž budou mít úřady přehled o kapacitách i poptávce ze strany uprchlíků v jednotlivých krajích. "Olomoucký kraj poté i bez čekání na nařízení vlády nabídne volné kapacity ostatním krajům, samozřejmě hlavně Praze a Středočeskému kraji," řekl Suchánek. Upozornil ale, že bude záležet na ochotě uprchlíků změnit místo pobytu.