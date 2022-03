Hejtmani projednají a odevzdají vládě požadavky k uprchlíkům z Ukrajiny

Praha - Asociace krajů ČR bude dnes večer jednat o připomínkách hejtmanů k opatřením, kterými vláda reaguje na příchod uprchlíků z Ukrajiny čelící ruské vojenské agresi. Na nedělní on-line schůzce hejtmani se zástupci vlády jednali o náhradách za ubytování uprchlíků a jejich evidenci. Dnešní schůzka by měla požadavky krajů shrnout, aby je asociace mohla ještě večer vládě odevzdat v písemné podobě.

V případě ubytování uprchlíků se počítá se třemi typy podle délky pobytu a kvality ubytování. Pro nouzové přístřeší do 30 dnů by byl státní příspěvek 180 korun i se stravou, pro nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez zahrnutí stravy. Ubytování v rodinách by měl doprovázet motivační příspěvek pro hostitele, jehož výše zatím nebyla stanovena.

Evidenci uprchlíků z Ukrajiny a jejich bydliště by hejtmani rádi měli pro všechny typy ubytování, nejen pro nouzové přístřeší a nouzové ubytování, jak jim to prezentovala vláda. Starostové obcí s rozšířenou působností by podle krajů měli mít přehled o všech ukrajinských uprchlících v obcích mimo jiné i kvůli tomu, aby se nezneužívaly dotace na pobyt. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) také chce, aby bylo v krajských asistenčních centrech pro pomoc uprchlíkům dále povinné nosit respirátory kvůli riziku šíření koronaviru.

Do ČR před válkou uprchlo zatím přes 200.000 Ukrajinců. Česko už požádalo Evropskou unii o poskytnutí modulárních humanitárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50.000 uprchlíků. Ministerstvo obrany zvažuje pro uprchlíky vybudovat i stanová městečka.