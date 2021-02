Hejtmani požádají vládu o čtrnáctidenní nouzový stav

Praha - Všichni hejtmani se dnes dohodli na tom, že vládu požádají o vyhlášení nouzového stavu. Na twitteru to uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Je to v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi, doplnil. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že hejtmani požádají o nouzový stav na 14 dní. Někteří hejtmani žádali vládu o úpravy opatření proti šíření nemoci covid-19. Změny opatření bude podle Hamáčka vláda s kraji konzultovat. Asociace krajů v prohlášení po jednání sdělila, že od pondělí by mělo být zrušeno omezení úředních hodin institucí veřejné správy, od 1. března by se měly děti začít vracet do škol a stát by měl zajistit testování ve firmách.

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, na který jsou teď navázána vládní opatření proti šíření nákazy. Současný nouzový stav tak skončí dnes k půlnoci. Premiér Andrej Babiš (ANO) uváděl jako jediné řešení situace to, že by o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani. "Dnes jsme se dohodli na tom, že všichni hejtmani požádáme o vyhlášení nouzového stavu," napsal po dnešním jednání Vondrák.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v otevřeném dopise Babišovi a ministrům označil případné opětovné vyhlášení nouzového stavu hned po nesouhlasu Sněmovny za protiústavní. Také podle některých ústavních právníků je opětovné vyhlášení nouzového stavu nepřípustným obcházením Sněmovny.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček uvedl, že na pokračování nouzového stavu se shodly všechny kraje. "Prioritou je návrat do škol, případné změny opatření budou s kraji konzultovány," napsal ČTK. Na twitteru Hamáček poděkoval hejtmanům za korektní a věcné jednání o dalším postupu v situaci, která je ze epidemiologického hlediska velmi složitá.

Hejtmani žádají, aby se 1. března začaly děti vracet do škol. ČTK to dnes řekl jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). Ke stejnému datu má vláda zajistit, aby firmy mohly začít testovat zaměstnance na covid-19 a dostaly na to peníze od státu. Rozšířit by se měly úřední hodiny na úřadech, aby se netvořily fronty. Hejtmani rovněž chtějí, aby je vláda informovala, jak uvolní pravidla v obchodech a službách.

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD; zvolen za 3PK) dnes uvedl, že kraje žádají například návrat maturitních ročníků a devátých tříd do škol. "Požadujeme, aby vláda sdělila veřejnosti plán pro příští dny a týdny, co se týká uvolnění některých opatření," uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) také řekl, že prioritou je návrat žáků do škol, který by se bez stavu nouze oddálil. Hejtmani podle něj dávají vládě 14 dní a čekají, že splní sliby, jinak ztratí jejich důvěru.

Dnes se ještě ve 14:00 k řešení situace kolem nouzového stavu mimořádně sejde vláda. Na jednání bude přizván i předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) a šéfové všech krajských hygienických stanic. Kabinet by měl podle Babiše o opatřeních rozhodnout tak, aby občané co nejdříve věděli, jaká pravidla budou od pondělí platit.

Členové vlády už s hejtmany o případné žádosti o nové vyhlášení nouzového stavu jednali v sobotu večer, ale bez výsledku. V otázce, zda požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, nebyli původně hejtmani jednotní. Pro byli před sobotním jednáním s vládou hlavně ti zastupující vládní ANO a ČSSD, zatímco někteří z opozičních stran se připravovali na to, že ve svých krajích sami vyhlásí stav nebezpečí.