Hejtmani odmítají, aby si kraje a školy zajišťovaly testy pro školáky

České Budějovice - Asociace hejtmanů odmítla úvahy, že by antigenní testy na covid-19 pro školy měly zajišťovat školy nebo kraje. Stát zřejmě antigenních testů pro školáky nebude mít od 10. května dost kvůli problémům s tendrem na testy do škol. Stanovisko hejtmanů sdělil médiím předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Návrh ministerstva zdravotnictví, aby si školy zajistily testy samy, označila asociace za scestný.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) v pondělí oznámila zrušení tendru na 5,6 milionu antigenních testů do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Současné zásoby testů ve školách stačí podle zástupců škol asi do konce příštího týdne.

"S výběrovým řízením na dodávky testů pro školy to dopadlo přesně tak, jak jsme předpokládali a opakovaně jsme na to riziko upozorňovali. Stát nebyl schopen vysoutěžit dodavatele a od 10. května nebude mít čím testovat žáky ve školách. Pokud v této chvíli argumentuje ministerstvo tím, že školy si mohou nakoupit ty testy samy, tak je to naprosto nesmyslné. Stát nebyl schopen situaci vyřešit za posledních několik týdnů, a je naprosto iluzorní, že kraje a školy teď budou narychlo soutěžit desítky tisíc testů,“ uvedl Kuba.

Správa rezerv nemá v tuto chvíli ve skladech pro školy žádné další zásoby antigenních testů na covid-19. Novou zakázku zatím nevypsala.

Nyní se děti z prvního stupně základních škol, které chodí do školy v rotačním systému ob týden, testují ve škole dvakrát týdně antigenním testem. Ministerstvo zdravotnictví mluví o možnosti nejdřív od června začít přecházet na citlivější PCR testy. Za první týden bylo pozitivních 302 z asi 610.000 testů u dětí ve školách, tedy asi 0,6 promile.

"Nemáme teď vůbec jistotu, jak to testování teď bude probíhat a jako hejtmani odmítáme, aby školy byly vystaveny povinnosti teď rychle během týdne zařídit soutěž, kterou nebyl schopen zorganizovat stát. Řeči o zavedení PCR testů jsou sice hezké, ale stát dodnes neřekl, jestli na tak masivní testování všech škol reálně existují kapacity a co by to ekonomicky znamenalo. Opakovaně se jako Asociace krajů snažíme, aby tohle bylo jasně řečeno," uvedl Kuba.