Hejtmani jednají s vládou o opatřeních kvůli koronaviru - ŽIVĚ

Praha - Hejtmani chtějí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a zástupci vlády hovořit zejména o centrální distribuci zdravotnického materiálu či financování vozů záchranné služby. Řekli to novinářům při příjezdu na dnešní schůzku ve Strakově akademii. Důležité podle nich je, aby koordinace kroků souvisejících se šířením nového typu koronaviru byla celostátní.

"Nás nejvíc trápí ochranné prostředky. Chtěli bychom vědět, kdy a jakým způsobem budou distribuovány," řekla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). "Bude nás zajímat také způsob financování vozů, které používá záchranka pro svoz vzorků z domácí karantény," dodala. V první fázi to podle ní budou platit kraje, ale náklady budou velké. Také podle hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (za ČSSD) není jasné, jakým způsobem budou financovány cesty a sestry u výjezdových skupin.

Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána (ČSSD) je zdravotnického materiálu v tuto chvíli v nemocnicích dostatek, případná eskalace vývoje by ale situaci změnila. Hůř jsou na tom praktičtí lékaři, kteří podle něj dostatečně zásobeni nejsou.

"Potřebujeme, aby stát zajistil centrální distribuci a hlavně dodávky zásadního materiálu, ať už jsou to roušky, respirátory nebo dezinfekce," uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Řešit chce také to, zda mají pomůcky dostávat nejen zdravotníci, ale také například poskytovatelé sociálních služeb či městská policie. "Pochopitelně jde také o to, zda budou prioritizovány jednotlivé kraje mezi sebou, protože momentálně importované případy byly nalezeny ve dvou krajích - v Praze a Ústeckém. Z mého pohledu by situace v zásobování měla tomuhle odpovídat," doplnil.

"Nesmí tady být ten chaos, kdy každý dělá něco jiného. Z jednotlivých ministerstev chodí různé dopisy, jak se máme chovat, co máme dělat, nakupovat. Díky bohu tady ještě ten skutečný problém nákazy není, takže všechny tyto nemoci velmi nedokonalého řízení můžeme zvládnout," poznamenal zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Obce dostávají podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla informace především od krajských úřadů a hygienických stanic. "V tuto chvíli starostové činí některá opatření nad rámec instrukcí, které přicházejí. Prověřují náhradní zdroje, ať už zásobování pitnou vodou, elektrickou energií. Jsou také zřizovatelé některých zdravotnických či sociálních zařízení, takže i tam konáme opatření z hlediska zákazu návštěv," uvedl.

Také podle Lukla musí být koordinace kroků celorepubliková. "Je velmi nevhodné, aby v jednom kraji činili určitá opatření z hlediska například hygienizace autobusů, nicméně ten autobus má přesah i do druhého kraje," dodal.

Soukromá laboratoř v Praze zaznamenala jeden pozitivní test na koronavirus. Vzorek ověří Národní referenční laboratoř, výsledek by měl být odpoledne. Jinak zůstává v Česku 12 potvrzených případů, testováno bylo 483 lidí.