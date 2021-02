Hejtmani dnes budou mezi sebou i s vládou jednat o nouzovém stavu

Praha - O dalším postupu při koronavirové epidemii bude dnes znovu jednat vláda s hejtmany. Po pátečním setkání s představiteli krajů premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet nemůže znovu vyhlásit nový nouzový stav, který odmítla prodloužit Poslanecká sněmovna. Jediným řešením je podle Babiše, že by o vyhlášení kabinet požádali hejtmani. Ti jsou ale zatím v této otázce nejednotní, dnes se budou radit o dalším postupu. Stav nouze vyhlášený v Česku kvůli epidemii koronaviru skončí s nedělí.

Hejtmani mohou vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu podle zákona o krizovém řízení. "To je jediné legislativní řešení, které máme na stole," uvedl v pátek večer Babiš. Vláda si nemůže dovolit obejít Sněmovnu a vyhlásit nový nouzový stav, řekl premiér to, na co už dřív upozornili někteří ústavní právníci. Rozhodnutí musí podle něj padnout nejpozději v neděli dopoledne.

O vyhlášení nouzového stavu chtějí požádat hejtmani Moravskoslezského, Pardubického, Ústeckého či Zlínského kraje zastupující vládní strany. Hejtmani z opozičních stran zatím čekají, jaký postup kabinet a ministerstvo zdravotnictví zvolí, a chystají se na vyhlášení stavu nebezpečí ve svých krajích. Hejtmani ale chtějí postupovat jednotně, protože jde o rozhodnutí zásadního významu.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po pátečním jednání s kraji uvedl, že oslabení opatření přinese komplikace pro zdravotnictví a posílí epidemii. S koncem nouzového stavu bude třeba vytvořit dalších 1000 lůžek intenzivní péče a riziko nárůstu pandemie vzroste o 30 procent, uvedl Babiš s odvoláním na informace ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).