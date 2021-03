Hejtmani budou moct do nemocnic povolat další lékaře a sestry

Praha - Od čtvrtka budou moct hejtmani a pražský primátor kvůli kritické situaci v nemocnicích pečujících o pacienty s covidem nařídit pracovní povinnost lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům s výjimkou těch lékařů, kteří registrují pacienty, tedy například praktiků a gynekologů. Na základě návrhu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) o tom rozhodla vláda. Nemocnice mají představitele krajů informovat o svých potřebách, řekl novinářům ministr po mimořádném jednání kabinetu.

Podle Blatného bude pomoc zdravotníků z ambulancí či zařízení jednodenní péče třeba po příští tři týdny, než počty nově nakažených začnou klesat, a další dva, kdy bude mít nynější vlna epidemie dozvuk v hospitalizacích.

Ministr doplnil, že dál zvažuje i možnost povolání mediků. Vzhledem k jejich studijním povinnostem k tomu zatím nepřikročil.

Podle výčtu budou moct od čtvrtka hejtmani povolat například ambulantní specialisty, zaměstnance zařízení jednodenní péče i lůžkové péče tam, kde se zatím o covidové pacienty nestarají. Do povinnosti nezahrnul pracovníky v lázeňské péči. Lázeňský personál by to podle něj "jen těžko zvládal".

"Situace v nemocnicích je kritická, je potřeba zapojit všechny rezervy, které máme," uvedl Blatný. Zařízením, ze kterých zdravotníci odejdou, budou podle Blatného výpadek kompenzovat zdravotní pojišťovny.

Povinnost se nebude vztahovat na lékaře takzvaného prvního kontaktu, kteří budou zajišťovat primární péči, jde o praktiky, gynekology, porodníky či pediatry, a také na zaměstnance hospiců. "Tato zařízení jsou vyňata," uvedl ministr.

Blatný dnes zopakoval, že neplánuje otevření záložních zařízení pro covidové pacienty. "Nemáme problém s budovami, lůžky, ale nemáme personál, který musí lůžka obsluhovat. Pod počtem lůžek si nepředstavte postel, ale ten tým lidí, který se stará o ty, kteří tam leží, jako zálohu máme zahraniční pomoc," řekl.

V českých nemocnicích je s covidem-19 přes 8100 lidí, což je dosud nejvíc. Úterní čísla ukazují 8162 hospitalizovaných, pondělní po revizi dokonce 8234. Dosavadní rekord byl 8155 covidových pacientů ze začátku listopadu. Dál přibývá i těžkých případů, maximum se v úterý posunulo na 1661 pacientů. Je to o sto víc než v neděli a o šest víc než v pondělí. V úterý v Česku přibylo 16.642 případů covidu.

Blatný: Pacienti se do jiných zemí zatím neposílají

Zatím nebylo rozhodnuto o přesunu některých pacientů s covidem-19 do jiné země, řekl po jednání vlády Blatný. Systém ale může být v případě potřeby okamžitě využit, žádat o pomoc se případně bude centrálně přes systém včasného varování. O možném přesunu pacientů se podle Blatného jedná zejména s Německem, zhruba 20 lůžek pro pacienty na intenzivní péči by od 6. března poskytlo také Švýcarsko.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl, že Česká republika má dojednaných 19 míst pro české pacienty s covidem-19 v Německu. Švýcarsko podle něj nabízí dvacítku míst včetně přepravy vlastním letadlem. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) jeho úřad učinil kroky, aby bylo možné využít také polskou pomoc. Hamáček v této souvislosti hovořil o kvótě 200 lůžek.

Evropský systém umožňuje podle Blatného přeložení pacienta 48 hodin od žádosti. Ministerstvo zdravotnictví může vznést požadavek na základě avizované potřeby skrze národní dispečink. "Systém existuje, je připraven, ale Česká republika zatím do něj nevložila žádný konkrétní záznam s konkrétní žádostí na konkrétního pacienta," dodal Blatný. Primární je podle něj zajistit pacientům péči v České republice, proto také vláda dnes rozhodla o tom, že hejtmani a pražský primátor budou moci od čtvrtka s výjimkami nařídit pracovní povinnost dalším lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích.

Při výběru pacientů pro převoz do zahraničních nemocnic bude podle Hamáčka rozhodující vytíženost a lokalita české nemocnice a zdravotní stav. "Je třeba dbát na to, aby transport pacientovi zásadně nepřitížil. Bude to kombinace lokality a zdravotního stavu," řekl.

Ministr zahraničí Petříček v úterý Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl, že ČR má nabídky na nižší stovky míst, a to od většiny okolních států, Slovinska a Švýcarska. S Německem jsou podle něj jednání intenzivní a první převozy pacientů do této země "na spadnutí". "Odhadujeme, že by to mohlo být už tento týden," podotkl. Dnes na twitteru Petříček uvedl, že Polsko nabídlo pomoc s péčí o pacienty s těžkým průběhem koronaviru a ministerstvo zahraničí už učinilo kroky, aby ji bylo možné co nejdříve využít.