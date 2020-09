Hejtmani: Bez příspěvku od státu nebudou mít kraje na investice

Praha - Bez kompenzace výpadku daňových příjmů v důsledku vyplácení příspěvků živnostníkům a dalším lidem, které ekonomicky poškodila epidemie koronaviru, nebudou mít kraje peníze na velké investice. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to uvedli hejtmani několika krajů, kteří zároveň kritizují to, že nebyl na program Sněmovny zařazen návrh, aby kraje a Praha dostaly od státu jednorázový příspěvek 500 korun na obyvatele.

Senát navrhl krajům nahradit výpadek daňových příjmů, celkem chce pro kraje a Prahu 5,3 miliardy korun. Vláda ale návrh nedávno odmítla, podle ministerstva financí je to více, než o kolik kraje přišly, a státní rozpočet s tím nepočítá. Kraje by podle výpočtu ministerstva financí měly mít kvůli kompenzacím příjmy nižší o 2,23 miliardy korun, Praha zhruba o 1,8 miliardy korun.

"Nerozporujeme samotný kompenzační bonus. Chceme pouze to, aby pokud vláda způsobila nad rámec standardního poklesu v rámci ekonomického cyklu další prohloubení výpadku daňových příjmů, aby to napravila a kraje nebyly samosprávou, která bude trpět úplně. Dvojím přístupem k samosprávám máme dvourychlostní systém - k obcím jsme přistoupili nějak, ke krajům úplně jinak, to je zásadní chyba," řekl pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). Reagoval tak mimo jiné na to, že obcím stát poskytl jednorázový příspěvek 1250 korun na obyvatele.

"Pochopitelně se tím ztrácí ten aspekt toho, že není možné se z krize skutečně proinvestovat, protože prostě na investice peníze nebudou, tímhle tempem už brzy nebudeme mít ani na metr nového chodníku," doplnil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Krajům vláda slíbila jako kompenzaci navíc 16,6 miliardy korun na opravy silnic, sociální služby nebo odměny záchranářům. Podle Netolického i libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) ale například peníze na opravu silnic druhých a třetích tříd byly přislíbeny už v prosinci, před vypuknutím pandemie nemoci covid-19. "Vydávat to teď za kompenzace je sice možné, ale není to příliš racionální. Zvláště v době, kdy si vláda nechala natisknout 500 miliard korun, o kterých na začátku tvrdila, že je použije na investice do infrastruktury," dodal Půta s odkazem na schválený letošní deficit státního rozpočtu.

Hejtmani také připomněli, že Liberecký, Pardubický a Zlínský kraj navrhly změny v rozpočtovém určení daní. Mezi sdílené daně, z nichž část peněz dostávají právě kraje, chtějí nově zařadit i silniční daň a spotřební daň z minerálních olejů. Vláda ke všem návrhům dříve dala nesouhlasné stanovisko.