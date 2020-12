Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kulhánek (za STAN)

Karlovy Vary - Zastupitelé Karlovarského kraje dnes zvolili hejtmanem Petra Kulhánka (za STAN). Stalo se tak více než dva měsíce po krajských volbách. Koalice bude mít v 45členném zastupitelstvu 25 hlasů. Tvoří ji zastupitelé ze STAN, Pirátů, koalice ODS/KDU-ČSL, hnutí Místních, Volby pro kraj (VOK) a SNK1 - Starostové našeho kraje.

Dnešního jednání zastupitelstva se účastnilo 44 ze 45 zastupitelů, chyběl jen Josef Váňa (ANO). Kulhánek dostal ve volbě 24 hlasů, sám se hlasování zdržel.

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) navrhla jako protikandidáta dosavadního hejtmana Petra Kubise (ANO), který, jak řekla, získal dvojnásobný počet preferenčních hlasů než Kulhánek. Návrh ale podpořilo jen 19 zastupitelů.

"Mohu slíbit mé plné nasazení a ti, kdo mě znají, ví, že moje trvale udržitelné tempo je vysoké, a věřím, že i moji kolegové jej budou dodržovat. Vždy jsem ctil a preferoval princip partnerství a otevřené a přívětivé komunikace. Na principu partnerství jsme postupovali i při skládání koalice. Tento princip bych rád preferoval nejen zde, ale zejména k celé administrativě krajského úřadu," řekl po zvolení Kulhánek.

Karlovarský kraj bude mít nově 13 placených zastupitelů, devět členů rady a čtyři uvolněné ze zastupitelstva. "U některých oblastí podle nás větší personální zabezpečení včetně odborného zastoupení bude potřeba. Je mi jasné, že to bude terčem kritiky, ale chtěl bych, abyste soudili až podle výsledků," uvedl dnes Kulhánek.

Zastupitelé dnes zvolili prvním náměstkem Jana Bureše (ODS), který bude mít na starosti dopravu a silniční hospodářství. Dalším náměstkem bude Vojtěch Franta (Piráti) pro lázeňství a cestovní ruch, UNESCO, ale i transformaci regionu a informační technologie. Náměstek Dalibor Blažek (Místní) bude pokračovat v resortu správy majetku a investic.

Radními budou také Patrik Pizinger (Místní), Jindřich Čermák, Olga Haláková (KDU-ČSL), Vít Hromádko (SNK1) a Robert Pisár (STAN). Uvolněnými zastupiteli budou Pavel Čekan (Místní), Karel Jakobec (ODS), Josef März (VOK) a Markéta Monsportová (Piráti).

Čerstvá opozice z řad ANO rozšíření počtu placených zastupitelů kritizovala. Dosud bylo placených zastupitelů deset. "Uvolněný zastupitel nemá hlasovací právo v radě. Pokud bychom se podívali na docházku, tak ji nemá stoprocentní. V minulosti nikdy kraj neměl více než jednoho uvolněného zastupitele. Pokud to schválíme, tak to bude poprvé v historii. My s tím nesouhlasíme," řekla Mračková Vildumetzová (ANO), podle níž takový počet uvolněných zastupitelů nemají ani výrazně větší kraje.

"V době covidové krize, kdy všichni šetří, by měl jít kraj především úspornou variantou. Mohlo se to řešit například tím, že budou nejdřív neuvolnění, a pokud se osvědčí, tak se tím mohlo zastupitelstvo zabývat," uvedla Mračková Vildumetzová. Podle ní by náklady na čtyři placené zastupitele a jejich aparát mohly dosáhnout až deseti milionů korun ročně.

Zastupitel Robert Pisár (STAN) ale argumentoval například tím, že větší kraje mají větší počet členů rady. Navíc uvolnění zastupitelé by měli pracovat v těch oblastech, ve kterých kraj zaostává.

Zastupitelka a poslankyně Karla Maříková (SPD) zase argumentovala tím, že zatímco koalice bude mít více placených lidí v oblasti regionálního rozvoje a venkova, nebude mít radního pro zdravotnictví. Bude ho mít na starost částečně hejtman a částečně uvolněný zastupitel Josef März (VOK).

Návrh ANO na pouze deset placených zastupitelů a na jednoho uvolněného zastupitele, jenž by měl na starosti regionální rozvoj, neprošel.