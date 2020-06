Hejtmana Plzeňského kraje odvolali, do voleb bude kraj bez něj

Plzeň - Zastupitelé Plzeňského kraje dnes odvolali hejtmana Josefa Bernarda. Návrh na své odvolání sám předložil. Funkci dal k dispozici poté, co na začátku května kvůli dlouhodobým neshodám se stranickými kolegy opustil ČSSD. Pro jeho odvolání hlasovalo 39 ze 44 přítomných zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi. Plzeňský kraj zůstane do konce volebního období bez hejtmana.

Sociální demokraté Bernarda po jeho vystoupení ze strany vyzvali, aby se vzdal i mandátu zastupitele. "Tento postoj by byl nejjednodušším a nejčistším řešením jeho odchodu z ČSSD," přečetl z prohlášení náměstek hejtmana a lídr ČSSD do krajských voleb Ivo Grüner. Protože Bernard mandát nesložil, vyzval Grüner ostatní členy koalice, aby svými hlasy Bernardovo odvolání umožnili. Bernard řekl, že předkládá návrh na své odvolání, ale kdyby byl zájem, je připraven kraj do konce volebního období dál vést. "Myslím si, že si kraj v tomto volebním období nevedl špatně," dodal.

Hejtmanovo odvolání podpořily koaliční ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj, za níž byli zvolení zastupitelé z KDU-ČSL. Pro odvolání byly také opoziční strany TOP 09, KSČM, ANO a koalice SPD-SPO. Proti hlasoval Pavel Čížek z koaliční strany Starostové a Patrioti, ale také členka ČSSD Světlana Budková. Bernard a další dva zastupitelé Starostů a Patriotů se hlasování zdrželi. K dosud osmičlennému klubu koaliční ODS se dnes připojili tři zastupitelé opoziční TOP 09, a je tak nově nejsilnější stranou v koalici. ODS a TOP 09 budou v podzimních krajských volbách kandidovat společně.

Plzeňský kraj bude do konce volebního období pouze s osmičlennou radou. ČSSD, která má mít hejtmana podle koaliční smlouvy, nikoho nenavrhla, jiné strany také ne. "Protože je to tak blízko podzimních voleb, bylo by to nekorektní. Stávající rada bude pokračovat bez hejtmana," řekl Grüner. Formálně bude kraj reprezentovat první statutární náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová z ODS, jejím zástupcem bude Grüner.

Podle Bernarda i Grünera to bylo v Česku poprvé, kdy někdo podával návrh na své vlastní odvolání. "Kraje ale nemají instituci vyjádření důvěry. Po poradě s právníky jsem to považoval za nejčistší řešení," řekl Bernard. Odvolání ho nepřekvapilo. Dnes poprvé veřejně zastupitelům řekl, že v podzimních krajských volbách bude kandidovat, neřekl ale, za koho. Oznámeno to ale bude tento týden.

Od loňska se mluví o jeho spolupráci se STAN. Od nich dostal i nabídku. Lídr STAN a hejtmanův náměstek pro dopravu Pavel Čížek opakovaně řekl, že je ochoten Bernardovi postoupit svou pozici volební jedničky. STAN představí své lídry pro krajské volby v úterý v Praze.

V Plzeňském kraji se po minulých volbách dohodla na koalici s těsnou většinou 23 křesel druhá ČSSD s devíti mandáty, třetí ODS s osmi křesly, Starostové a Patrioti se čtyřmi a Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana zelených a Nestraníci) se dvěma mandáty. V opozici je vítěz voleb ANO s 11 hlasy a dále KSČM se šesti, TOP 09 se třemi a SPD-SPO se dvěma mandáty.

Bernard byl čtvrtým sociálnědemokratickým hejtmanem Plzeňského kraje. Funkci drží ČSSD nepřetržitě od roku 2008, kdy se do čela kraje postavila exministryně zdravotnictví a později poslankyně a senátorka Milada Emmerová. Po dvou letech ji vystřídal Milan Chovanec, jeho pak Václav Šlajs.