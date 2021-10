Zlín - Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) se vzdá poslaneckého mandátu. Nechce kumulovat funkce a chce se soustředit na práci v kraji, řekl Holiš novinářům po jednání krajského předsednictva hnutí ANO. Mandát připadne Margitě Balaštíkové, která je poslankyní od roku 2013.

ANO získalo ve sněmovním volbách stejně jako při minulých volbách do Poslanecké sněmovny čtyři mandáty. Šestačtyřicetiletý Holiš se do Poslanecké sněmovny dostal díky preferenčním hlasům. Na kandidátce ANO byl na posledním, tedy 22. místě. Dostal však 5010 preferenčních hlasů a skončil na druhém místě. Po volbách nebylo jasné, zda si poslanecké křeslo ponechá. V neděli avizoval, že se rozhodne dnes po poradě s krajským předsednictvem hnutí ANO.

Počet preferenčních hlasů Holiše potěšil. "Je to pro mě obrovská odměna, obrovské zadostiučení po deseti měsících v hejtmanství, které nebylo v jednoduchém stavu, když jsme ho přebírali. Moc si této důvěry od všech lidí, kteří mi kroužek dali, vážím. Na druhou stranu jsem však musel zvážit, jakou kapacitu můžu hejtmanství dát, pokud bych byl ještě poslancem, nebo naopak pokud bych byl jenom poslanec a hejtmana bych opustil," uvedl Holiš. Dodal, že se chtěl poradit s kolegy z krajského předsednictva ANO i rodinou. Názor byl podle něj jednoznačný.

"Pro hejtmanství je v tuto chvíli daleko důležitější, aby mělo silného hejtmana, který ho v těžkém období povede, než aby mělo hejtmana a částečně začátečníka jako poslance. Kumulovat obě funkce nepřichází v úvahu. Hejtmanem chci být na 150 procent," uvedl.

Holiš nyní nechce oslabit hnutí ANO, mandátu se chce vzdát co nejdříve, jakmile to proces ve Sněmovně umožní. Holiš řekl, že bude muset nejdříve složit slib, jeden den hlasovat a po zvolení mandátového výboru může rezignovat. Výbor poté podle něj rozhodne o nástupu Balaštíkové. Skutečnost, že se objevil na kandidátce, přestože nesměřoval do Poslanecké sněmovny, vysvětlil tím, že když se kandidátní listina ANO v kraji skládala, chtělo ji hnutí mít co nejsilnější. Cílem bylo obhájit čtyři mandáty. Holiš však nepředpokládal, že by voliči do takové míry kroužkovali.

Balaštíková dnes novinářům řekla, že si váží Holišova rozhodnutí. "Mohu svým kolegům pomoci tím, že znám už tu práci, těch osm let jsem si tam, myslím, odpracovala a doufám, že budu platným členem," uvedla.

Holiš je hejtmanem od loňska. Nedávno také rezignoval na funkci starosty Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, kterým byl druhé volební období.

Volby do Sněmovny ve Zlínském kraji vyhrálo Spolu, získalo 27,78 procenta a čtyři poslance. Na druhém místě skončilo ANO se ziskem 26,98 procenta. Za ANO se do Sněmovny znovu dostali její dosavadní předseda Radek Vondráček z Kroměříže a poslanec Marek Novák ze Zlína. Kromě Holiše uspěl nově také starosta Valašského Meziříčí na Vsetínsku Robert Stržínek. Balaštíková byla pátá na kandidátce ANO. Poslancem za ANO nadále nebude Pavel Pustějovský, tentokrát nekandidoval.

Třetí ve volbách skončila v kraji koalice Pirátů a STAN, dostala 13,44 procenta hlasů, což znamená dva poslance. Stejný počet mandátů získala SPD, která dostala v kraji 11,38 procenta hlasů.