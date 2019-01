Hradec Králové - Sdružení stavebních firem v čele s Eurovií CS podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz. ŘSD se brání tím, že firmy odmítly staveniště převzít a snaží se ho dostat pod tlak. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce se stavbaři jednat. Královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) věří, že se firmy s ŘSD dohodnou, a obyvatelé kraje nebudou rukojmími sporu.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala loni v říjnu. Sdružení mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022.

Firmy ale staveniště dosud nepřevzaly. "Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. ŘSD se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo," řekl generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka.

Ředitel ŘSD Jan Kroupa s jeho tvrzením nesouhlasí. "Zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl," uvedl Kroupa. Firmy se podle něj snaží dostat ředitelství pod tlak.

Předmětem sporu je i cena stavby. ŘSD údajně firmám dosud nesdělilo termín zahájení prací a podle sdružení kvůli tomu vypršela cenová nabídka na stavbu. "Nyní má sdružení dle smlouvy nárok na její opětovné sjednání a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula," uvedl obchodní ředitel Metrostavu Karel Volf.

ŘSD se brání tím, že Eurovia svou nabídku kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči a podpisem smlouvy se za cenu postavila. "Vyjednáváme o způsobech řešení, aby mohla stavba pokračovat," dodal Kroupa.

Ministr dopravy Ťok na twitteru uvedl, že úseky D11 z Hradce až do Jaroměře chce stále otevřít v roce 2022. Svolal jednání s šéfy Eurovie a ŘSD. "Musíme si vyjasnit, co stalo a rychle najít řešení," uvedl.

V dohodu mezi ŘSD a stavebními firmami doufá i hejtman Štěpán. "Pokud by skutečně došlo ke zdržení stavby o několik let, je to zásadní zádrhel a jedna z nejhorších zpráv, které jsme mohli slyšet," řekl. Od ministra Ťoka a od ŘSD chce vysvětlení. Sám bude připraven pomoci s řešením situace.

Hrozba zdržení stavby dálnice znepokojila starosty Náchoda a Trutnova, kteří se stavbu D11 v minulosti velmi zasazovali. Starosta Náchoda a poslanec Jan Birke (ČSSD) záležitost označil za malér a za kolosální neschopnost, z nichž by měl premiér Andrej Babiš (ANO) vyvodit důsledky.

Předseda poslaneckého klubu ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura je přesvědčený, že pokud se v souvislosti s podmínečným odstoupením stavebních firem ukáže pochybení státu, měl by Ťok odstoupit.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska hnutí ANO nestoudně svaluje vinu za současnou situaci na své předchůdce před 20 lety. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) má obavu, jestli není snaha skrze firmy "vytáhnout ze státu více peněz".