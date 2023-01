Hejtman Vondrák zvažuje odchod z hnutí ANO, řekl Seznam Zprávám

Praha - Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák zvažuje odchod z ANO. Důvodem je směřování hnutí. Ve druhém kole prezidentské volby dá hlas Petru Pavlovi, který kandiduje proti lídrovi ANO Andreji Babišovi. Vondrák to řekl webu Seznam Zprávy. V rozhovoru zároveň kritizoval sobotní tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola volby, na které Babiš na Pavla ostře zaútočil.

ANO, jehož je místopředsedou, vzniklo podle Vondráka sjednocením občanů. "Je otázka, jestli je hnutí ANO schopné se vrátit k tomu, co bylo na začátku. To znamená, že to bude catch-all-party liberální hnutí a bylo to hnutí - nebyla to strana," uvedl hejtman.

Nejsilnější opoziční hnutí bude muset podle Vondráka časem svolat sněm, na kterém budou o jeho směřování hlasovat jeho členové. "Dostal jsem e-maily od lidí, kteří jsou i ve funkcích hnutí ANO, kteří mě podporovali ve smyslu, že vidí nějaké světlo na konci tunelu," řekl Vondrák Seznam Zprávám. Neví ale, zda to bude stačit. "Pokud by se ukázalo, že to je beznadějné, pak si myslím, že setrvávat v hnutí ANO nemá smysl," dodal.

Vondrák už před prvním kolem volby hlavy státu veřejně deklaroval, že nebude volit Babiše, protože to není funkce pro něj. V prvním kole dal proto hlas generálovi ve výslužbě Pavlovi. Bývalý vysoký představitel armády a NATO v prvním kole získal nejvíc hlasů a končil těsně před Babišem.

Volit Pavla chce Vondrák i ve druhém kole, které se bude konat koncem ledna. "Nepatřím mezi ty, kteří by měnili názor nebo stanoviska. Ani pod tlakem, takže zůstávám na svém," vysvětlil Seznam Zprávám.

Zároveň kritizoval Babišův sobotní tvrdý verbální útok na Pavla a je minulost. "Myslím si, že pokud to má mít noblesu - a já si myslím, že budoucí prezident má mít noblesu - tak prostě to není cesta, kudy by se měla vést kampaň," uvedl Vondrák. Z pragmatického hlediska ale může jít o kampaň, která Babišovi pomůže k vítězství, připustil hejtman.

Vondrákovo rozhodnutí volit Pavla kritizovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Jeho postup považuje za nekolegiální. "Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz," řekla Schillerová Seznam Zprávám.