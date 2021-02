Hejtman Vondrák: Opatření jsou odpovídající situaci

Ostrava - Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) považuje poslední zpřísnění protiepidemických opatření za odpovídající současné situaci a šíření nákazy. ČTK dnes řekl, že i podle názorů hejtmanů je nutné přistoupit k omezení mobility.

"Ukazuje se, že ten růst je skutečně dramatický. U nás to sice zůstává na té úrovni tisíce nakažených, ale třeba takový Středočeský kraj už má 2500 nových přírůstků. Je to asi dáno virulentností těch mutací. Zatím nevidím v těch opatřeních nic, co bych považoval za nevhodné. Spíše si myslím, že je to skutečně asi žádoucí," řekl Vondrák.

Podle něj někteří odborníci hovoří i o kompletním lockdownu, tedy i zavření výrobních firem. "To teď nejsem schopen nějakým způsobem posoudit, protože pokud by se tam testovalo, tak by se to dalo nějakým způsobem ochránit. Ta opatření, jak jsou vydaná, jsou podle mého názoru víceméně v souladu s tím, jak jsme se o nich bavili," uvedl Vondrák.

Situací se podle něj v pondělí bude zabývat i krizový štáb kraje. Kontroly opatření jsou podle hejtmana záležitostí policie. "Spíše bych jako vždy apeloval na tu prevenci, než na tu represi. Lidé se mě na opatření ptají a myslím si, že jsou ochotni na to přistoupit. Víme dobře, že jsou ale i takoví, kteří to neučiní," podotkl hejtman.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda od pondělí na tři týdny zpřísní pravidla pro volný pohyb lidí. Budou muset zůstávat ve svém okresu, platit ale budou výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřou se školky i zbývající otevřené školy a také další obchody, začít má zatím dobrovolné testování na koronavirus ve firmách. Zpřísní se pravidla pro zakrytí nosu a úst. Kabinet zároveň od soboty vyhlásil nový nouzový stav, od října třetí. Má trvat 30 dní, v nouzovém stavu tak ČR bude nepřetržitě téměř půl roku.