Hejtman: situace na Karvinsku se zhoršuje, nakažení nejen horníci

Karviná - Situace týkající se koronavirové nákazy na Karvinsku se zhoršuje. Mezi lidmi, u nichž se nově prokázala nákaza koronavirem, už nejsou jen horníci, ohnisko se přenáší do komunity. Případnou karanténu pro okres ale vedení Moravskoslezského kraje nařídit nemůže, ta je v kompetenci hygieniků. ČTK to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Vyjádření krajských hygieniků ČTK zjišťuje.

"Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, které bylo v sobotu odhaleno, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje," řekl hejtman.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu řekl, že v tuto chvíli se o karanténě pro Karvinou nejedná. Nemůže ale vyloučit, že by to byla varianta, kdyby se situace masivněji zhoršila.

"Tohle musí rozhodnout epidemiologové, to je věc, kterou oni musí posoudit, jak riziková situace je. Kraj tuto kompetenci nemá, je to plně v kompetenci krajské hygienické stanice, která je zřizována ministerstvem zdravotnictví. Ale ta čísla mě neuklidnila," řekl Vondrák na dotaz ČTK.

Uvedl, že kraj pro epidemiology zajišťuje, co je třeba. "Běží všechna odběrová centra, svátek nesvátek, běží všechny laboratoře a prodloužili jsme dobu odběrových center," řekl hejtman.

Uvedl, že situace zatím není dramatická tím, že by výrazně přibývalo lidí s vážnými zdravotními komplikacemi. V sobotu bylo podle něj nově hospitalizováno pět lidí. Hejtman má ale dojem, že lidí v karanténě je málo. "Lidé by si měli uvědomit, že je třeba nosit roušky, i když to žádné nařízení nepožaduje. Dle mého názoru situace, kdy koupaliště jsou plná lidí bez roušek, to jsou všechno, řekněme, potenciálně nebezpečné situace," řekl Vondrák.

Podle posledních zveřejněných údajů bylo v pátek v Moravskoslezském kraji potvrzeno 3110 případů nákazy koronavirem. Nejvíce jich bylo na Karvinsku, kde bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 1629 lidí. Za uplynulý týden tam bylo zaznamenáno téměř 247 případů v přepočtu na 100.000 lidí. Podle Českého statistického úřadu žilo na konci března v okrese Karviná více než 245.600 lidí, celý kraj má téměř 1,2 milionu obyvatel.