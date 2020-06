Hejtman Šimek chce osud motocyklové Grand Prix vyřešit co nejdřív

Brno - Otázku konání letošního a příštího ročníku brněnského závodu mistrovství světa silničních motocyklů chce jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) vyřešit v nejbližších dnech. Velká cena by se měla jet letos bez diváků od 7. do 9. srpna. Termín zasedání brněnského zastupitelstva 16. června, které by mělo podmínky konání Grand Prix schvalovat, považuje za příliš pozdní, řekl dnes na briefingu. Podle něj je potřeba jednat mnohem rychleji kvůli tomu, že promotér závodů Dorna chce zveřejnit kalendář "v řádu hodin až dnů", a kvůli lidem, kteří si koupili vstupenky a neví, co s jejich penězi bude.

Spolek, který závody pořádá a jehož členové jsou Brno a Jihomoravský kraj, vyjednávají s Dornou. Šimek uvedl, že se mu podařilo dosáhnout křehké dohody. V ní se praví, že letos spolek Dorně zaplatí zalistovací poplatek jeden milion eur (26,6 milionu korun) a příští rok šest milionů eur (zhruba 160 milionů korun). Šimek o částkách nechtěl hovořit, ve středu je po anonymním úniku do médií potvrdila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podle Vaňkové je však šest milionů eur příliš velká částka, kterou by muselo schválit právě zastupitelstvo. Proto navrhla Dorně, aby se na letošek plánovaný poplatek 4,6 milionu eur (122 milionů korun) přesunul na příští rok. Pokud by na to Dorna kývla, spolek by ušetřil.

Jak Brno, tak kraj mají svůj strop pro roční příspěvek 30 milionů korun. Podle Šimka však s podmínkami, které domluvil, souhlasilo i ministerstvo pro místní rozvoj, které by přispělo na poplatek potřebnou částkou. Proto se mu separátní aktivita Brna nezamlouvá.

Aktuální situace v jednání podle hejtmana nevrhá dobré světlo na Jihomoravský kraj i Brno. "Chci však být optimistou, že se dohoda podaří nalézt," řekl Šimek.

Brněnský závod je na oficiálním webu Dorny nyní prvním, který se má konat po zrušených závodech ve Španělsku, Francii a Itálii. Dokonce si na něj lze koupit vstupenky, přestože je zřejmé, že pokud se pojede, bude to kvůli opatřením proti koronaviru bez diváků.