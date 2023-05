Hejtman Půta žádá ředitele SŠ o zvýšení počtu žáků v prvních ročnících na 34

Liberec - Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) dnes požádal ředitele středních škol v kraji, aby zvýšili počty studentů, které přijímají do prvních ročníků. Počty studentů ve třídě by se vzhledem k nástupu populačně silných ročníků měly zvýšit na 32 nebo až na 34, řekl dnes ČTK hejtman. V Libereckém kraji podle něj nejde o žádný dramatický nárůst počtu studentů, některé školy ale nemají třídy naplněné ani na 30 žáků.

"Se změnou financování ředitele nic nenutí nabírat plné třídy, když naplní třídu jen na 25 žáků, tak jim to stačí, protože naplní finanční normativ," doplnila vedoucí odboru školství kraje Jiřina Princová. Od školního roku 2006/2007 až do roku 2017/2018 podle ní studentů v prvních ročnících středních škol v kraji ubývalo, od školního roku 2018/2019 nastal mírný nárůst. Letos z devátých tříd v kraji vychází 5030 dětí, to je zhruba o deset procent víc než loni. Kapacity na středních školách jsou ale dostatečné, v prvních ročnících středních škol je zhruba 6000 míst.

"Zažíváme nárůst počtu žáků vycházejících z devátých ročníků základní školy. Ředitelky a ředitelé středních škol, které kraj zřizuje, budou muset tomu trendu vzrůstu demografické křivky co nejdříve přizpůsobit možnosti počtu míst na středních školách," doplnil Půta. Zatím podle něj nejde o žádný dramatický nedostatek míst na středních školách. "I tak by ale měly počty míst v budoucnu kopírovat narůstající množství žáků vycházejících z posledních ročníků základních škol, proto jsem dnes o záměru navýšení míst informoval vedení středních škol," dodal hejtman.

Podle platných vyhlášek o vzdělávání smí být ve třídě střední školy 30 žáků. Zřizovatel může podle školského zákona povolit výjimku a povolený počet žáků ve třídě zvýšit ještě o čtyři. Předpokladem je, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávání a budou dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

V Libereckém kraji je 49 středních škol, z toho 37 zřizuje kraj. Zhruba třetina středních škol v kraji už vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. Desítky volných míst jsou v řadě učebních oborů, studenty ale ještě přijímají i gymnázia ve Frýdlantu na Liberecku nebo v Mimoni na Českolipsku. Druhé kolo vyhlásilo i několik uměleckoprůmyslových škol, liberecká střední zdravotnická škola nebo Střední škola Jana Blahoslava v Hejnicích. Přes 60 studentů může přijmout Střední průmyslová škola Textilní v Liberci, zjistila dnes ČTK na vzdělávacím portálu Libereckého kraje EDULK.