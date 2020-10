Hejtman Netolický: ČD chtějí kvůli ztrátám změnit smlouvy s kraji

Praha - České dráhy jednají s kraji o možné změně loňských smluv o zajištění regionální dopravy, chtějí aby reflektovaly ztráty tržeb během koronavirové krize. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Vyjádření Českých drah ČTK shání. Kraje i kvůli tomu chtějí jednat o změně rozpočtového určení daní.

Kraje uzavíraly s dopravci smlouvy o provozu regionálních linek vloni. Většinu z nich provozují České dráhy. "Teď však České dráhy přicházejí s tím, že chtějí ty smlouvy parametricky změnit," řekl Netolický. Podle něj jde především o riziko za ztráty, které podle smluv nyní nesou dráhy. Dopravce se to podle hejtmana nyní snaží přenést na kraje. Netolický upozornil na to, že situace může vést až k vypovězení smlouvy, po které by kraj s dopravci znovu jednal o zajištění dopravy. Připomněl, že vláda zatím nechystá pro dopravce z komerční a regionální dopravy žádné kompenzace, což zhoršuje právě pozici krajů.

Na velké ztráty v regionální dopravě během krize poukázala i kandidátka na středočeskou hejtmanku Petra Pecková (STAN). Ztráty hromadné dopravy podle ní v kraji dosáhly přes 200 milionů korun.

Kraje i kvůli ztrátám z dopravy proto chtějí jednat o změně rozpočtového určení daní. "Změna je nutná," podotkl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Upozornilna to, že je však nutné zvýšit objem peněz pro kraje.