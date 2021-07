Hejtman Grolich věří, že vláda pomoc obcím pro tornádu zvýší

Praha - Jihomoravský kraj společně s postiženými obcemi vyčíslí do poslední červencové vlády škody, které po sobě zanechalo tornádo. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) očekává, že poté vláda navýší finanční pomoc, která zatím byla stanovena pro opravy škod na obecním majetku na 420 milionů korun. Domnívá se, že bude potřeba řádově kolem 1,5 miliardy korun. Grolich to řekl novinářům po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a několika ministry v pražském Hrzánském paláci. Jednali také o navýšení peněz na likvidaci odpadů.

"Domluvili jsme se tak, že ve spolupráci s obcemi vyčíslíme konkrétní škody, protože na tom se pořád pracuje, nemáme ještě konkrétní stanoviska od pojišťoven," řekl Grolich. Částku chce kabinetu předložit na poslední červencové jednání vlády. Dotace pak budou vypsány v srpnu. "Pochopil jsem, že pokud se ta potřeba opravdu ukáže, tak že vláda je připravena částku případně navýšit," poznamenal.

Babiš ve Sněmovně řekl, že hejtman má předložit konkrétní přehled ztrát hlavně na nemovitostech v majetku obcí a kraje. "Abychom to ještě před dovolenou vlády v srpnu vyřešili," uvedl.

Jednání se kromě Babiše účastnili i ministryně financí Alena Schillerová, pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle Grolicha bylo důležitým bodem jednání i navýšení peněz na likvidaci odpadů. Řekl, že podle odhadů bude potřeba asi 300 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí podle něj má připraveno 200 milionů korun a částku je připraveno zvýšit.

Schillerová po schůzce řekla, že jednali i o organizačních tématech včetně toho, že pravděpodobně bude vláda zvažovat prodloužení stavu nebezpečí. Není podle ní pochyb, že vyčleněných 420 milionů korun nebude stačit, a to i poté, co část škod zaplatí obcím pojišťovny. Potvrdila, že vláda je připravena nyní vyčleněnou částku navýšit. Ministryně plánuje podat také žádost o dotace z evropského fondu solidarity. Čerpat by se z něj podle ní mohlo zhruba 300 až 400 milionů korun.

Hodonínskem a Břeclavskem se 24. června prohnalo tornádo druhé nejsilnější kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině. Způsobilo smrt šesti lidí, poničilo asi 1200 domů. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že bouře v oblasti silně zasáhla zhruba 1600 domácností. Ke zbourání je v lokalitě určeno 185 domů. Vznikly mnohamiliardové škody. Kromě dotací na opravu obecního majetku stát pomůže dotacemi na obnovu bydlení. Lidé mohou dostat až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru.

Vláda ve středu po kritice zástupců opozičních stran i některých žadatelů o dotaci upravila podmínky státní podpory pro obyvatele tak, aby se dotace nesnižovala o dary z veřejných sbírek a celou náhradu od pojišťoven. Do celkových nákladů na obnovu bydlení se bude počítat místo celého pojistného plnění 70 procent. Úpravu doznala také možnost převodů vlastnického práva na byt či dům, nově je budou moci mezi sebou převádět například rodinní příslušníci.