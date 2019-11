Hejnová začala trénovat na OH, před tím viděla Slavii v Barceloně

Praha - Staronová Atletka roku Zuzana Hejnová už zahájila přípravu na olympijskou sezonu, která vyvrcholí na přelomu července a srpna 2020 v Tokiu. Před tím se o dovolené dvakrát potápěla v Egyptě a taky navštívila zápas své oblíbené Slavie Praha v Barceloně. Bezbrankový duel fotbalové Ligy mistrů na Camp Nou si užila, jen jí na slavném stadionu chyběla atletická dráha.

Vzhledem k pozdnímu termínu mistrovství světa začala dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek trénovat o něco později než obvykle. Teprve v tomto týdnu. "Ty nohy mě po třech dnech volného klusání bolí úplně strašně. Takže to bude asi velká dřina. Ale já si myslím, že se do toho zase rychle dostanu. Měsíc to bude bolet, ale pak už to bude dobrý," vyprávěla dnes novinářům.

Volno měla ještě i v době úterního zápasu Slavie v Barceloně, takže jako fanynka sešívaných využila nabídku utkání navštívit. "Byl to obrovský zážitek. Pro mě byl hlavně zážitek to, že jsem se mohla před tím zápasem podívat na plochu, což se nepoštěstí úplně každému na takovém stadionu při takovém zápase," pochvalovala si možnost vstoupit na trávník, kterou dostala díky pozvání na televizní rozhovor.

Do Edenu chodí pravidelně, ale v cizině byla na fotbale poprvé. Na stadionu jí chyběl jen tartan. "Já jsem si říkala, že je divné, jak tam ta dráha není. Ptali se mě, jak se mi líbí ten stadion. Řekla jsem, že je hezký, ale chybí mi tam ta dráha," uvedla.

Plán přípravy zůstane stejný jako letos. "Jenom to bude posunuté. Normálně bych už měla za sebou měsíc tréninku, ale teprve teď začínám, takže to bude jiné v tom, že v Africe budu dělat věci, které jsem normálně dělala na Šumavě. Bude to zvláštní, že tam bude teplo," popisovala.

Vzhledem k časovému presu příští rok vynechá halovou sezonu. "To by se nevešlo. I tím, že tam nemám tu disciplínu, tak nemám úplně motivaci se nějak rychle připravit. Uvidíme, když na tom budu dobře, tak třeba nějaký závod poběžím. Ale spíš začnu třeba sezonu venku dřív," uvedla česká rekordmanka.

Nejdůležitější pro ni bude, aby se stejně jako letos udržela "provozuschopná". "To je samozřejmě alfa a omega. Ale musím se o to zdraví strašně moc starat. Neudělá se to samo a je to hrozná dřina, je to skoro stejná dřina jako trénink," posteskla si.

Věří, že se může vrátit k časům pod 54 sekund. S tím by mohla bojovat o olympijskou medaili, i když zejména světová rekordmanka Dalilah Muhammadová a další Američanka Sydney McLaughlinová letos soupeřkám výkonnostně hodně odskočily. "Posunulo se to strašným stylem. Ale každý rok je jiný, je to hrozně daleko. Bude pro mě hlavně cíl zase vybojovat finále a potom se uvidí," přemítala Hejnová.