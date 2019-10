Hejnová pojme rozběh na MS jako rozcvičení, je dobře naladěná

Dauhá - Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová pojme úterní rozběh na světovém šampionátu v Kataru jako rozcvičení. Poslední tréninky ji dobře naladily. A nakonec je ráda za klimatizovaný stadion, na kterém panuje příjemných 23 až 25 stupňů. Jen v Dauhá těžko hledá program pro volný čas.

Před rozběhem použije osvědčenou strategii. "Mám to jako vždycky na mistrovství světa posunuté tak, že dneska mám volno a zítra to půjdu v rámci rozcvičení. Takže si myslím, že se nebudu cítit úplně nejlíp, ale pošetřím tím hodně sil," plánovala.

Při posledních trénincích už v dějišti šampionátu cítila přicházející formu. "Zaběhla jsem časy, které jsem celou sezonu na tréninku nezaběhla. Určitě k tomu přispívá i to teplo. Ač je obrovský, tak ty svaly se lépe prohřívají a jsou pružnější a o to rychleji se běhá," pochvalovala si.

Vzhledem k tomu, že do dějiště MS přijela už minulý týden, měla dost času si všechno prohlédnout. Byla na tréninkovém stadionu i na tom rozcvičovacím, který patří k hlavnímu Chalífovu mezinárodnímu stadionu. "Prohlídla jsem si, kudy půjdu do call roomu, abych to pak věděla, abych nezmatkovala. Už vím i časy call roomu," řekla.

Na hlavní stadion se podívala v sobotu na semifinále mužských překážek s Vítem Müllerem a rozběh smíšené štafety, kde o postup bojovalo i české kvarteto. "Mně se líbí moc. Samozřejmě je blbý, že prostě nechodí diváci, že jich tam je málo, že někoho představují a oni ani netleskají, nepodporují. Myslím ale, že tohle závodník potom na ploše nevnímá. Už bere jen to, že je na startu, a nevnímá, jestli někdo tleská nebo netleská," popisovala první dojmy.

Před odletem litovala, že bude stadion klimatizovaný, při mítincích Diamantové ligy jí tam přišlo fajn i bez ochlazování. Nakonec ale klimatizaci vítá. "Přišlo mi, že je tam hrozně příjemně, že je to teplota akorát. Já jsem se bála, že tam bude zima, ale na závod je to ideální," pochvalovala si.

Vzhledem k pozdějším tréninkům a uléhání kolem půlnoci vstávají s trenérkou Danou Jandovou pozdě, takže mají celý den posunutý. A těžko hledají náplň volného času. "Vždycky si ráno společně řeknem: Tak co budeme dělat? Protože tady se nedá jít nikam na výlet nebo někam se projít. My jsme tady byly jednou se projít a už nikdy víc. Bylo to šílený, na půl hodiny někde po venku a prostě hrozný. Tak jsme se byly dvakrát projít někde v nákupáku, což není úplně můj job. Dneska mám volno, tak předpokládám, že půjdu na kafe. Jinak nic moc, nedá se tady nic dělat," vyprávěla česká medailová naděje. V Dauhá totiž i v těchto dnech teplota přes den atakuje čtyřicítku.

Záhy bude mít Hejnová o program postaráno. Úterní rozběhy na 400 metrů překážek začnou v 16:30 SELČ.