Hejnová na ME družstev jasně ovládla 400 metrů překážek

Bydhošť (Polsko) - Dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová potvrdila na mistrovství Evropy atletických družstev roli favoritky a závod na 400 metrů překážek jasně vyhrála v čase 55,10. K triumfu o půl sekundy před Ukrajinkou Annou Ryžykovovou jí stačil výkon bezmála o sekundu pomalejší, než je její letošní maximum.

Druhé místo za favorizovaným Polákem Michalem Haratykem obsadil koulař Tomáš Staněk (20,65), který se tak společně s Hejnovou a rovněž druhým oštěpařem Jakubem Vadlejchem postaral o třetí české umístění na stupních vítězů.

Čtyřnásobná medailistka z letošních mítinků Diamantové ligy Hejnová na poslední chvíli svolila k tomu, že v Bydhošti poběží svoji hlavní disciplínu místo původně plánované hladké čtvrtky, aby co nejvíce pomohla českému týmu v boji o záchranu v superlize.

Nakonec byl největší komplikací její zdravotní stav. "Nic mi není, ale mám teplotu, cítím se hodně slabá," řekla České televizi. Po pátečním rozběhu měla teplotu 37,5 a ráno jí vůbec nebylo dobře. "Od včera se ten stav zhoršil. Myslela jsem si, že vůbec nebudu moci běžet. Tentokrát to pro mě bylo fakt těžké, i když to nevypadalo. Ten samotný závod jsem zvládla dobře. Jsem hrozně ráda, že jsem vyhrála, to byl cíl," doplnila.

Ve finále se na rozdíl od pátečního rozběhu, kdy zakopla o předposlední překážku, vyhnula technickým problémům a v cílové rovince kontrolovala pozici.

Český rekordman Staněk podle očekávání neobhájil triumf z předloňského ME družstev v Lille. Domácí Haratyk, který letos pravidelně hází za 22 metrů, ho výkonem 21,83 připravil o rekord soutěže. Staněk za ním zaostal o více než metr. Od nejlepšího letošního výkonu 21,21 dělilo českého reprezentanta 56 centimetrů.

Na mužských dlouhých překážkách si Vít Müller vylepšil osobní rekord o 23 setin na 49,36 a ve vyrovnaném závěru obsadil páté místo. Na šest setin se přiblížil limitu IAAF pro účast na mistrovství světa v Dauhá, takže si výrazně zvýšil šanci získat pozvání na světový šampionát díky postavení ve světových tabulkách. "Čas super. Mám radost z toho, že jsem se posunul v tabulkách. Ten čas je brutus a určitě se budu chtít ještě zlepšovat," řekl.

Rovněž pátá skončila při premiéře na ME družstev čtvrtkařka Lada Vondrová, která měla původně zaskakovat za Hejnovou na překážkách. Ve své hlavní disciplíně proběhla cílem v čase 52,38. Měla rozporuplné pocity. "Mohlo to být lepší. Tady jde fakt o body, ty výkony nebyly moc dobré. Už jsem taková unavená, už mi dochází trochu šťáva, takže to nebylo nic moc," řekla stříbrná medailistka z ME do 23 let, která nedávno na mistrovství republiky splnila časem 51,71 limit pro MS.

Šestou příčku obsadila za výkon 436 centimetrů tyčkařka Romana Maláčová a šestí v protivětru skončili také Jan Veleba (10,76) a Klára Seidlová (11,77) na stovce.