Hejnová chce v Dauhá zabojovat o medaili

Praha - Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová chce v Dauhá zabojovat o další světovou medaili. S týmem pojede i její jihoafrická fyzioterapeutka, která bude k dispozici také dalším českým atletům. Šampionka z let 2013 a 2015 se cítí úplně jinak než loni před evropským šampionátem v Berlíně, kde ji trápily zdravotní problémy a nepostoupila ani do finále.

Hejnová je podle letošních výkonů z přihlášených závodnic čtvrtá za třemi Američankami v čele se světovou rekordmankou Dalilah Muhammadovou. Mezi ně by se ráda vklínila. "Myslím, že jsem dobře připravená a udělám všechno pro to, abych získala medaili. Jestli se to povede, to netuším, bude záležet na okolnostech," řekla dnes Hejnová novinářům.

Bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012 si myslí, že ve tříkolovém závodě jsou rychlé Američanky zranitelnější než na jednorázovém mítinku. "Mohou udělat chybu a samy se vyautovat. Šance se zvyšuje s větším počtem kol, ale zároveň si myslím, že už se to naučily běhat," poznamenala.

Mistrovství světa je vzhledem k horku v Dauhá v nezvykle pozdním termínu. "Bude to velká loterie, ale myslím, že celá sezona se tomu přizpůsobovala. Když jdu na trénink, mám divný pocit, protože jsem tam sama, maximálně s Bárou (Špotákovou). Všichni už mají volno a já bych měla taky volno. Jinak mám stejný pocit, jako by bylo mistrovství světa v srpnu," uvedla dvaatřicetiletá běžkyně.

Naposledy závodila před měsícem ve finále Diamantové ligy v Curychu, kde skončila čtvrtá. Pak raději trénovala. "Vynechala jsem duel Evropa - USA, protože jsem měla pocit, že jsem závodila hodně. Potřebovala jsem dobít baterky," vysvětlila.

Na rozdíl od loňska trénuje bez bolesti, takže je před odletem na vrchol sezony v úplně jiném rozpoložení. "Před Berlínem to bylo takové, že jsem si říkala, že to zkusím. Věděla jsem, že jsem hrozně bolavá, že skoro nemůžu používat jednu nohu. Věděla jsem, že by se musel stát zázrak, abych něco zaběhla," vzpomínala.

V Dauhá se o ni bude starat i fyzioterapeutka Anita, jejíž služby využívá při soustředění v Jihoafrické republice. "Já jsem o to poprosila a (šéftrenér) Honza Netscher se za mě postavil a nějak to dohodl. Nakonec mi bylo vyhověno a jsem za to hrozně ráda," pochvalovala si Hejnová. Fyzioterapeutka bude součástí týmu. "Ti, co jezdí do Jižní Afriky, tak ji znají, myslím, že ji rádi využijí. Myslím, že práce bude mít dost."

Do Dauhá odletí Hejnová s hlavní částí české výpravy ve středu, i když ji rozběh čeká až v úterý 1. října. Na šampionáty ráda jezdí o něco dříve než na mítinky. "Chtěla jsem, abych tam byla v klidu, mohla jen jít na trénink a najíst se, nemusela nic jiného řešit. Budu mít čas nasát atmosféru, třeba se jít na někoho podívat. Pro mě je to jiný závod, než když jedu na diamantovku," prohlásila.