Hejnová a Česká pošta uzavřely smír ve sporu o známku k OH

Praha - Atletka Zuzana Hejnová a Česká pošta uzavřely smír ve sporu, který se týkal známky vydané k olympijským hrám v Riu de Janeiro v roce 2016. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek tvrdila, že je na známce vyobrazena ona, pošta to ale popírala. Hejnová žádala 900.000 korun za bezdůvodné obohacení a dalších 150.000 korun za nemajetkovou újmu. Nakonec získá jen zlomek této částky. Informovaly o tom dnes Hospodářské noviny (HN).

Hejnové dal letos v květnu za pravdu odvolací soud. Podle předsedkyně senátu Veroniky Křesťanové se autorovi, akademickému malíři Milanu Jarošovi, nepovedlo vymazat atletčiny rysy tak, aby z ní zůstalo zobrazení anonymní překážkářky. O odškodném ale soud nerozhodl, oběma stranám dal ještě prostor se dohodnout.

Podmínky smíru nebyly zveřejněny. "Návrh na smír byl odeslán soudu ke schválení. Do rozhodnutí soudu nebudeme celou situaci nijak komentovat," řekl deníku mluvčí pošty Ivo Vysoudil. Podle advokáta atletky Jakuba Kadlece získá Hejnová jen část požadovaného odškodného, pošta se navíc nebude muset omlouvat.

"Předpokládám, že mi to ani nezaplatí výlohy," sdělila HN atletka. Na smír přistoupila kvůli současné krizové situaci, spor by se navíc mohl protahovat další roky. "V pokračování sporu jsme už neviděli smysl. Důležité je, že soud řekl, že na té fotce jsem já a že pošta pochybila," dodala Hejnová.

Soudkyně letos v květnu doporučila Hejnové část žaloby týkající se bezdůvodného obohacení stáhnout. Uvedla, že být na známce je poctou, za kterou se významným lidem neplatí. "Vždy jsem říkala, že na známce jsem já. A kdyby to říkala i pošta, tak by to pro mě čest byla. Takhle ale hraje pošta roky nedůstojnou hru na schovávanou. Pozve mě na představení známky a pak tvrdí, že na známce je anonymní avatar," reagovala na to tehdy atletka.

Česká pošta vydala k olympiádě a paralympiádě v Riu de Janeiro v létě 2016 dvě speciální známky. Obě pocházely z dílny Milana Jaroše. Známek zobrazujících překážkový běh nechala firma vytisknout 500.000.

Hejnová získala titul mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek v letech 2013 a 2015. Ze stejné disciplíny má také bronzovou medaili z olympiády v Londýně v roce 2012.