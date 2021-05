Hejno kondorů v Kalifornii obsadilo dům postarší ženy a poničilo jí terasu

Los Angeles - Kalifornští kondoři s celkovou populací v řádu stovek jsou ohroženým druhem, Cindě Mickolsové žijící severně od Los Angeles to tak ale v posledních dnech nejspíš nepřipadá. U jejího domku se zabydlelo 15 až 20 těchto dravců a její dcera uvedla, že ptáci se s matkou pustili do války. Samotná přítomnost kondorů by prý tolik nevadila, s poničeným vybavením a výkaly už je to ale horší.

Dravce u sebe doma ve městě Tehachapi Mickolsová objevila v pondělí. Nejméně 13 jich prý odpočívalo na terase a několik dalších bylo na střeše. "Když jsem v pondělí přišla domů, byla jsem ohromená a taky jsem byla na kondory naštvaná," řekla deníku The New York Times (NYT). Ptáci jí totiž poničili květinovou výzdobu a roztrhali plachtu na bazénku.

Média se o kondoří invazi dozvěděla poté, co ji začala na twitteru dokumentovat dcera paní Mickolsové. "Přes víkend se na dům mojí mamky slétlo asi 15 kalifornských kondorů a udělali jí na terase pěknou paseku. Ještě pořád neodešli," uvedla Seana Quinterová v úterním příspěvku, který už nasbíral přes 55.000 lajků.

Experti v Kalifornii evidují jen asi 160 jedinců daného druhu kondora a odhaduje se, že v celých Spojených státech jich žije méně než 500. Quinterová i Mickolsová chápou, s jak vzácnými návštěvníky mají tu čest, škody na domku ale zážitek poněkud znehodnotily. "V celém státě volně létá jenom 160 těchhle ptáků a část z nich se rozhodla vstoupit do války s mojí mamkou," uvedla Quinterová.

Její 69letá matka si v rozhovoru s NYT stěžovala mimo jiné na poškozené dveře na terasu. Dodala však, že "nejhorší byly exkrementy". "Je tam víc kondořích hovínek než zvládá uklidit," dodala Quinterová. Výkaly dravců jsou prý "jako beton" a z povrchů se odstraňují velmi těžko.

Kondor kalifornský může vážit až 11 kilogramů a rozpětí jeho křídel může dosahovat skoro tří metrů. V 80. letech byl druh na pokraji vyhynutí, americké službě pro ochranu divoké zvěře se jej ovšem podařilo zachránit množením ptáků v zajetí.

Úřad tento týden v reakci na tweety Quinterové informoval, že zvířata jsou chráněná a že dům paní Mickolsové leží v oblasti tradičně obývané kondory. Poradil však, že proti nechtěné přítomnosti ptáků se lze bránit křikem, tleskáním nebo také tím, že je člověk osprchuje zahradní hadicí. Mickolsová nakonec podle její dcery vodu použila jen proti dvěma dravcům, kteří zůstávali na střeše, zatímco ostatní ptáci do středečního rána dům opustili.

"Teď se zase poflakují se zbytkem hejna na jejím stromě. Koukají. Čekají. Dělají kondoří věci," uvedla Quinterová na twitteru. V rozhovoru s NYT vtipkovala, že jen čekají, až matka znovu dům opustí, "aby si mohli udělat další party".