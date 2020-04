Hejková s podzimní dohrávkou Euroligy nesouhlasí

Praha - Trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková nepovažuje návrh dohrát sezonu Evropské ligy na podzim za dobrý nápad. Soutěž, ve které české šampionky obhajovaly třetí místo, byla v březnu pozastavena kvůli pandemii koronaviru, a Mezinárodní basketbalová federace nyní začala s kluby jednat o možnosti dokončení přerušené sezony.

"Pro mě to dohrávka Euroligy nebude," řekla Hejková k návrhu uskutečnit na přelomu září a října na jednom místě turnaj pro osm čtvrtfinalistů. "Bude začínat nová sezona, týmy budou úplně jinak složené... Pro mě Euroliga skončila před měsícem," přidala v rozhovoru s ČTK slovenská trenérka.

Členka síně slávy FIBA je přesvědčená, že Evropská liga, ve které hráčky postoupily do čtvrtfinále proti Schiu, měla být ukončena. "Tohle je umělé natahování a nikam to nevede. Myslím, že měli vyhlásit vítěze podle základní části a ukončit to. Tohle je takové řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá," uvedla.

Přerušení navíc mrzí o to víc, že tým USK měl podle všeho nakročeno k úspěchu, navíc bylo ve hře pořádání závěrečného Final Four v Praze. "Tým byl nažhavený pokusit se získat titul. Nevím, jestli by to bylo reálné, ale touha byla obrovská. Je to obrovská škoda," litovala Hejková.

A zklamání je o to větší, že Pražanky do nové sezony nevstoupí ve stejném složení. "Není na mně, abych oznamovala složení týmu. Ale tým stejný mít nebudeme, takže i z toho pohledu pro nás nemá význam soutěže uměle dohrávat," přidala šestašedesátiletý Hejková.

Na rychlo přerušená sezona navíc pro Hejkovou znamenala, že se ani s hráčkami nestihla pořádně rozloučit. "Dva dny po neuskutečněném zápase s Schiem letěly Američanky rychle domů, pak ostatní Evropanky. Naposledy jsme se viděly na neplánované oslavě narozenin a nikdo tehdy netušil, že už se nepotkáme," uvedla.

Hejková se po přerušení Euroligy a ukončení české ligy, ve které USK byl jako nejlepší celek základní části vyhlášen mistrem a připsal si desátý titul v řadě, vrátila na Slovensko, kde ale musela být dva týdny v karanténě. "Těšila jsem se do Bratislavy, protože mám terasu. V Praze jsem se dívala jen na vnitroblok a to bylo trochu ubíjející," řekla.

"Ale vydržet dva týdny v karanténě, kdy jsem nesměla ven, tak i terasa byla málo. Navíc mi pořád bloudily myšlenky k basketu, který mi připomínala různá výročí. Teď to totiž bylo dvacet let od titulu v Eurolize s Ružomberkem nebo pět let od toho, co jsme Euroligu vyhráli s USK. Teď nám ta šance uletěla," prohlásila.