Hejduk při krátké návštěvě Česka stihl hned dvě oslavy a cítil nostalgii

Praha - Hned dvě velké akce zvládl při své krátké návštěvě Česka absolvovat bývalý vynikající hokejový útočník Milan Hejduk, který trvale žije v USA. V úterý v Pardubicích oslavil sto let tamního klubu, dnes se v Praze představí v exhibičním utkání Česko - Slovensko k příležitosti oslav 25. výročí vítězství reprezentace na olympijských hrách v Naganu 1998.

"Přiletěli jsme jen na chvíli. A jestli je to trochu nostalgie? Určitě. Pardubické oslavy byly ve velkém stylu a tohle taky. Pětadvacet let... Letí to. Je fajn se potkat s klukama, se kterými jsem se dlouho neviděl. Užívám si to," řekl Hejduk na setkání s novináři před utkáním.

Pardubické angažmá a olympijský triumf patří mezi klíčové momenty útočníka, jenž se poté prosadil do NHL a zapsal i do historie Colorada, s kterým získal Stanleyův pohár. "Asi se to tak dá říct. V Pardubicích jsem se dostal do velkého hokeje. Do extraligy a pak následně do národního mužstva. Po Naganu do NHL," řekl šestačtyřicetiletý útočník.

Hejduk se do olympijské nominace dostal jako dvaadvacetiletý hráč, který do té doby nestartoval na žádném seniorském světovém šampionátu. "Pro mě to bylo obrovské překvapení. Musím říct, že sám sebe bych asi nenominoval. V té době byli na výběr kvalitní hráči a v NHL hrající. Nakonec byl ale tým tvořený z půlky z hráčů z Evropy a z půlky z NHL. A jelo i hodně hráčů z české ligy," zavzpomínal Hejduk s tím, že si myslel, že jeho jméno nefiguruje ani v širším výběru.

Rodák z Ústí nad Labem byl na turnaji zpočátku v roli třináctého útočníka, před čtvrtfinále ale nahradil v sestavě kamaráda Jana Čalouna. "Nevím, proč se to stalo, protože do té doby tým šlapal a nemyslím si, že Honza hrál špatně. Nebylo to asi úplně nutné. Ivan Hlinka mě tam ale z nějakého důvodu dal a pro mě dobře. Zahrál jsem si, s čím jsem nepočítal," přiznal.

Nakonec tak byl na ledě i u zlatého gólu Petra Svobody ve finále. "Blokoval jsem hráče, který se snažil blokovat střelu. Petr vypálil a nějak to přes nás prošlo," vzpomínal Hejduk. Když v minulých dnech jeden z nejslavnějších gólů české historie viděl, uvědomil si, jak moc se hokej od té doby změnil. "Koukal jsem, že jsem ho držel hroznou dobu. Byl to hrozný faul. Když se člověk dívá zpětně na Nagano, tak v každém střídání je čtrnáct patnáct faulů. Je to úplně jiný hokej. V té době se to ale nepískalo," řekl.

V současnosti je už styl rozhodování jiný. Podporuje ofenzivní hokej. "Je to jiné, rychlejší. Dříve, když vás někdo ukotvil, tak nebylo jednoduché se prosazovat. Dnes se NHL snaží, aby padalo více gólů a bylo to zajímavější pro lidi. Hokej se ubírá správným směrem. Jinak by moc gólů nepadalo," podotkl Hejduk.

Bývalý vynikající střelec se po Naganu přesunul do Colorada, kde i nyní žije. "Zvykl jsem si tam, žijeme tam více než půl života. Žít v Coloradu je krásné, hory, výborné počasí...," pochvaluje si Hejduk. Aktivní kariéru ukončil v roce 2013 a poté se věnoval trénování synů Davida a Marka.

"Sedm osm let jsem trénoval. S dětmi jsem šel do 16 let, teď už rok nebo dva netrénuju. Jsem jeden z ambasadorů hokeje v Coloradu, pár nás bývalých hráčů objíždí kluby, bruslíme s malými dětmi. Vedle toho se zapojuji do charitativních akcí," popsal svůj současný život.

Oba synové, kterým je devatenáct let, stále hrají hokej. Marek za Harvardskou univerzitu, David za Wenatchee a na univerzitu zamíří za rok. "Jestli z toho něco hokejově bude, nevíme. Ale určitě budou mít dobré vzdělání a u toho hrají hokej," řekl Hejduk.

Marek, který hraje stejně jako otec v útoku, má už na kontě i starty za americkou reprezentaci do 18 let. "Jeden už za USA něco odehrál, druhý ne. Narodili se tam, vyrostli. Jednu dobu, když jim bylo patnáct šestnáct, tak jsme řešili, jestli by hráli za Česko. Tehdy ale byla komplikovaná pravidla a museli by asi rok a půl hrát tady, takže bychom se museli vrátit," uvedl nejlepší střelec NHL v sezoně 2002/03.

Hejdukovi bude příští týden sedmačtyřicet, po fyzické stránce však vypadá jako v době, kdy aktivně hrál. "Chodím bruslit jednou týdně se starými pány. Vypotit se a udělat si žízeň," pousmál se.

"Těším se, že si zahrajeme. Jsem zvědavý na Džegra, který ještě válí. Klobouk dolů, je to neuvěřitelné," ocenil Jaromíra Jágra, jenž stále nastupuje za Kladno. "Jsem zvědavý, jak budou kluci vypadat. Hlavně ale bude sranda," pousmál se Hejduk. "Kondici ale nemám. Člověk přijede na střídačku a dýchá jako parní válec, tam se to pozná," dodal dobře naladěný Hejduk.