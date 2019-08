Hejda věří, že Plzeň v odvetě s Antverpami uplatní zkušenosti

Plzeň - Obránce Lukáš Hejda připustil, že plzeňští fotbalisté před čtvrteční odvetou třetího předkola Evropské ligy s Antverpami nejsou v nejlepší pozici, ale porážku 0:1 z Belgie považuje za hratelný výsledek. Podle devětadvacetiletého stopera by pro Viktorii vedle domácího prostředí mohly hrát i zkušenosti z podobně těžkých pohárových duelů.

"Samozřejmě víme, že výsledek není úplně ideální, ale je hratelný. Myslím, že hodně napoví první gól a od toho se bude všechno odvíjet," řekl Hejda na tiskové konferenci. "Doufám, že lidi nás poženou. Zkušenosti samozřejmě máme a doufám, že je potvrdíme," doplnil rodák z Bílovce.

Plzeňští potřebují pro postup do čtvrtého předkola skórovat, což se jim nepovedlo v posledních čtyřech soutěžních utkáních. "Nepůjdeme do zápasu s tím, že máme svázané nohy. Když se pískne do píšťalky, tak to všechno jde mimo. Víme, že musíme hrát vzadu na nulu a nejlépe dva góly dát," prohlásil Hejda.

Pokud Viktoria odvetu nezvládne, tak ji čeká sezona bez evropských pohárů. Západočeši nehráli skupinu Evropské ligy či Ligy mistrů pouze jednou za posledních osm let. Hejda však nervózní není. "Já tím nějak extra netrpím. Spíš se těšíme. Hrajeme doma, takže doufáme, že potvrdíme to, co chceme - postoupit," konstatoval bývalý hráč Sparty, Jablonce nebo Příbrami.

Podle něj by mohly být Antverpy v defenzivě zranitelnější, protože největší sílu belgického týmu vidí v útoku. "Je to celkově ofenzivní tým. Všechno to mají postavené na ofenzivních hráčích. V defenzivě to hrajou jednodušeji, tam si to moc nekomplikují. Určitě jejich nejsilnější stránka je ofenziva," uvedl Hejda.