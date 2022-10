Hejda: Musíme odvést maximum a doufat, že Bayern bude mít zlý den

Mnichov - Plzeňský fotbalista Lukáš Hejda před devíti lety sledoval debakl 0:5 na stadionu Bayernu Mnichov z lavičky náhradníků, v úterním utkání skupiny Ligy mistrů povede Viktorii jako kapitán. Dvaatřicetiletý obránce doufá, že se svým týmem udělá v Allianz Areně maximum pro úspěch a domácí favorit bude mít špatný den.

"Z lavičky jsem tak nějak vypozoroval, že rychlost hráčů jak technicky, tak v provedení s balonem byla na vysoké úrovni. Samozřejmě očekáváme to samé. Bude to složitý zápas, ale odvedeme maximum a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Hejda na tiskové konferenci.

Plzeňští začali skupinu C vysokou porážkou 1:5 v Barceloně, poté podlehli doma Interu 0:2. Bayern vyhrál 2:0 v Miláně i v Mnichově nad katalánským mužstvem. "Neřekl bych, že máme úplně strach, ale samozřejmě Barcelona i Bayern jsou extratřída. Těžko porovnat, kdo je z nich lepší. Těžko se to brání, ale musíme mít i hodně štěstí a doufat, že Bayern bude mít zlý den," uvedl Hejda.

Bayern před páteční domácí výhrou 4:0 nad Leverkusenem v německé lize čtyřikrát po sobě nezvítězil. "Bodově možná něco poztráceli, ale co jsem viděl, tak každý zápas si vytvoří iks šancí. Kvalita je obrovská. Samozřejmě víme, čemu budeme čelit. Mají nepříjemné hráče jak v rychlosti, tak v zakončení. Bude to pro nás těžká zkouška," prohlásil rodák z Bílovce.

Úřadujícím českým šampionům pravděpodobně znovu nepomůže zraněný brankář Jindřich Staněk, kterého by podobně jako v sobotním ligovém duelu na hřišti Bohemians 1905 (1:1) měl zastoupit Marián Tvrdoň. Osmadvacetiletý Slovák si může odbýt premiéru v evropských pohárech.

"Jindra samozřejmě bude chybět, je to naše jednička, to je bez debat. Ale myslím, že Maroš ukázal svoje kvality už v předchozím zápase. Myslím, že máme všechny tři gólmany dobré. Že bychom se úplně strachovali, že Jindra nebude, tak to asi není. Věřím, že Maroš to zvládne," dodal Hejda.