Heger v Kyjevě nabídne odborníky na vyšetřování válečných zločinů

Bratislava - Bratislava nabídne Kyjevu odborníky, kteří by mohli pomoci při vyšetřování válečných zločinů ruské armády na Ukrajině. Svému východnímu sousedovi chce Slovensko také pomoci s vývozem pšenice. Novinářům to dnes řekl premiér Eduard Heger před cestou do Kyjeva, kam zamíří spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a v pátek se v ukrajinské metropoli sejde s tamním prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Slovensko podporuje vytvoření mezinárodního tribunálu k potrestání válečných zločinců na Ukrajině. Proto i nabídnu prezidentovi Zelenskému tým našich odborníků na vyšetřování válečných zločinů ruské armády v Buči a v dalších vesnicích a městech," řekl Heger. Dodal, že Bratislava v této souvislosti pomůže také se zajištěním výpovědí od ukrajinských uprchlíků, kteří kvůli válce odešli na Slovensko.

"Rovněž chceme pomoci s vývozem ukrajinské pšenice vlaky přes území Slovenské republiky, protože dnes jsou blokovány přístavy, kterými pšenice standardně odcházela do světa. Právě touto pomocí můžeme výrazně zmírnit celosvětový tlak na ceny potravin," uvedl slovenský premiér.

Slovensko podobně jako další země pomáhají Ukrajině už od začátku ruské invaze, a to dodávkami různého zboží včetně vojenského materiálu.

"Pro budoucnost Ukrajiny, pro její evropskou demokratickou perspektivu, ale i pro bezpečnost Slovenska je dnes absolutní prioritou vojenský úspěch Ukrajinců a zároveň, aby se jim podařilo vyhnat ruská vojska ze svého území," řekl Heger.

V březnu Heger vyjádřil lítost, pokud někoho zklamal tím, že nejel s kolegy ze středoevropských zemí na návštěvu válkou zasažené Ukrajiny. Do Kyjeva tehdy vlakem dorazili předseda české vlády Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska; v ukrajinské metropoli se setkali i se Zelenským. Svou neúčast na cestě navzdory pozvánce zdůvodňoval předseda slovenské vlády doporučením bezpečnostních složek v době, kdy se ruští vojáci snažili obklíčit Kyjev. V posledních dnech ruská armáda stahovala své jednotky ze severu Ukrajiny, především právě od Kyjeva. Podle informací ukrajinské strany se přeskupuje a připravuje na ofenzívu na východě Ukrajiny.