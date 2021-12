Hectorová si v obřím slalomu v Courchevelu dojela po sedmi letech pro výhru v SP

Courchevel (Francie) - Švédská lyžařka Sara Hectorová vyhrála obří slalom v Courchevelu a po sedmi letech si připsala druhé vítězství ve Světovém poháru v kariéře. Devětadvacetiletá specialistka na tuto disciplínu si vyměnila pořadí s vítězkou úterního závodu Mikaelou Shiffrinovou, kterou dnes porazila o 35 setin sekundy.

Hectorová se dočkala první výhry v SP od premiérového triumfu v prosinci 2014 v rakouském Kühtai. Na stupně vítězů se dostala pošesté v kariéře a potřetí za sebou v Courchevelu, kde byla druhá loni a v úterý. Na všechna pódiová umístění dosáhla v obřím slalomu a zároveň v prosinci.

Dnes Hectorová vedla už po prvním kole a odrazila útok Shiffrinové, jež se v druhé jízdě posunula z třetího místa na druhé. Hvězdná Američanka, která v úterý dosáhla na 72. výhru v kariéře, si pojistila vedení v hodnocení disciplíny i celkovém SP.

"Je to neuvěřitelné! Jsem strašně pyšná, že jsem to dokázala. Bylo to těsné, až jsem si říkala, jestli to nechci příliš," řekla po riskantní jízdě Hectorová. "Shiffrinová je super závodnice, jsou tam ale i další. Teď budu přes svátky dobíjet baterky," plánovala Švédka po závodě, který byl náhradou za zrušený listopadový obří slalom v americkém Killingtonu.

Třetí dojela majitelka malého glóbu za obří slalom z minulé sezony Marta Bassinová z Itálie, jež poprvé v sezoně ve své parádní disciplíně bodovala. Úřadující vítězka SP Petra Vlhová ze Slovenska skončila pátá za domácí Francouzkou Tessou Worleyovou.

Světový pohár lyžařek bude pokračovat příští úterý a středu slalomem a obřím slalomem v rakouském Lienzi.