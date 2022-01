Hectorová dál vládne v obřím slalomu, v Kronplatzu vyhrála těsně před Vlhovou

Kronplatz (Itálie) - Obří slalom Světového poháru v Kronplatzu vyhrála švédská lyžařka Sara Hectorová o 15 setin sekundy před Slovenkou Petrou Vlhovou, která neudržela vedení po prvním kole. Na třetí místo se po druhé jízdě vyšvihla Francouzka Tessa Worleyová, která stejný závod v italském zimním středisku ovládla před rokem.

Vlhová po prvním kole měla náskok 34 setin před druhou Hectorovou. V druhé jízdě však zaznamenala až osmnáctý čas a k pěti slalomovým triumfům v této sezoně premiérový úspěch v obřím slalomu nepřidala. I tak snížila ztrátu na vedoucí ženu Světového poháru Američanku Mikaelu Shiffrinovou na 17 bodů.

"Ten poslední úsek ve stínu byl pro mě fakt těžký. Snažila jsem se až do cíle bojovat. Druhé místo je fajn, ale chtěla jsem samozřejmě vyhrát," uvedla Vlhová. Obří slalom vyhrála naposledy loni v březnu v Jasné. Víkendové rychlostní závody v Ga-Pa vynechá a bude se připravovat na olympiádu.

Shiffrinová byla po první jízdě třetí, ale v druhé předvedla až dvacátý čas a klesla na pátou příčku.

Specialistka na obří slalom Hectorová potvrdila před olympijským hrami skvělou formu. Vyhrála už předchozí závod v Kranjské Goře a také v prosinci v Courchevelu. Na stupně vítězů se v obřím slalomu probojovala popáté za sebou a v hodnocení disciplíny vede již o 95 bodů před Worleyovou.

"Je to neuvěřitelné, jsem z toho překvapená. Povedlo se mi vyhrát i s velkou chybou, to jsem nečekala. Sil jsem měla vždycky dost, ale teď jezdím s lepším citem než dříve," pochvalovala si devětadvacetiletá Švédka po čtvrtém vítězství v kariéře.

Ženy - obří slalom:

1. Hectorová (Švéd.) 2:03,63 (1:00,32+1:03,31), 2. Vlhová (SR) -0,15 (59,98+1:03,80), 3. Worleyová (Fr.) -0,52 (1:00,80+1:03,35), 4. Brignoneová (It.) -0,57 (1:00,68+1:03,52), 5. Shiffrinová (USA) -0,81 (1:00,57+1:03,87), 6. Stjernesundová (Nor.) -0,92 (1:01,61+1:02,94), 7. Bassinová (It.) -0,99 (1:00,59+1:04,03), 8. Mowinckelová (Nor.) -1,04 (1:00,72+1:03,95), 9. Buciková (Slovin.) -1,23 (1:02,62+1:02,24), 10. Gasienicová-Danielová (Pol.) -1,32 (1:00,63+1:04,32).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Hectorová 462 b., 2. Worleyová 367, 3. Shiffrinová 361, 4. Vlhová 331, 5. Bassinová 196, 6. Mowinckelová 148.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1026, 2. Vlhová 1009, 3. Goggiaová (It.) 769, 4. Hectorová 682, 5. Brignoneová 659, 6. Siebenhoferová (Rak.) 533, ...25. Ledecká 204, 49. Dubovská (ČR) 108.