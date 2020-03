Health.com: Zpomalí teplé počasí koronavirus?

Washington - Stránky kalendáře ukazují březen a vy víte, co to znamená: Přichází jaro, začne se oteplovat a nepříjemný virus sezónní chřipky začne pomalu ustupovat. To jsou dobré zprávy, píše americký zdravotnický web Health.com, ale jak to bude s tím druhým virem, s nímž se tuto zimu potýkáme? Budou mít rostoucí teploty vliv i na SARS-CoV-2, tedy na virus, který způsobuje nemoc COVID-19?

Odpovědí na tuto otázku si bohužel nikdo není jistý. Odborníci se dokonce neshodnou ani na tom, zda teplé počasí koronavirus zpomalí, či nikoliv.

Podle nového článku v časopise National Geographic viry, které způsobují chřipku, nebo mírnější koronaviry (ano, existuje celkem sedm koronavirů, které se týkají lidí, a jejich dopady jsou různé) často v teplejších měsících ustupují kvůli jevu zvanému sezónnost. Ta souvisí s reakcí určitých virů na teplo a vlhkost, ale i s tím, že s rostoucími teplotami lidé tráví méně času uvnitř budov, kde se viry snadněji šíří.

Vzhledem k tomu, že je SARS-CoV-2 tak nový, není ale možné s určitostí říci, zda se bude v závislosti na sezónně chovat stejně jako jiné viry. "Doufám, že se u něj sezónnost projeví, nedokážeme to ale už teď říci," řekl Stuart Weston z lékařské fakulty univerzity v americkém státě Maryland, na které se studiem koronaviru zabývají.

Maciej F. Boni, profesor biologie na Pensylvánské státní univerzitě, zdůraznil v rozhovoru s listem The Philadelphia Inquirer, že existuje jeden zásadní rozdíl mezi novým koronavirem a chřipkou: imunita. Zatímco si řada z nás vybudovala imunitu vůči chřipce, v případě nové nemoci tomu tak není. Americká populace je tak podle Boniho k nakažení virem SARS-CoV-2 mnohem více náchylná. "Určitě nemáme vyhráno jen proto, že přichází jaro a teplejší počasí," vysvětlil.

Někteří odborníci jsou ale mnohem optimističtější. Podle Jeremyho Browna z Národního ústavu zdraví, který sepsal knihu Influenza: The Hundred-Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History (Chřipka: Stoletý hon za léčbou nejsmrtelnější nemoci v historii), je nová nemoc podobná chřipce a stejně jako ona vyšší teploty nezvládne. "COVID-19 bude pomalu ustupovat s tím, jak bude teplejší jarní počasí vytvářet podmínky, které virus nedokáže snášet," řekl Brown serveru Health.com. "Jaro bude tento rok velmi vítané," dodal.

Nikdo samozřejmě přesně neví, jak bude COVID-19 ve Spojených státech reagovat na vyšší teploty, dokud ve skutečnosti nezačnou růst. Neměli byste proto polevovat v ostražitosti jen proto, že se venku začíná oteplovat, vyzval server Health.com.

Odborníci se naopak shodují, že by měl každý dál dodržovat preventivní opatření vydaná Střediskem pro kontrolu nemocí a prevenci (CDCP), která jsou následující: vyhýbat se těsnému kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocí; čistit a dezinfikovat pravidelně předměty a povrchy, kterých se dotýkáme; mýt si často vodou a mýdlem ruce a to nejméně 20 vteřin, obzvlášť potom, co jsme byli na toaletě nebo před jídlem.