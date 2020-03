HDP Německa může klesnout o 6 %, 40 miliard pro drobné podnikatele

Berlín - Německá ekonomika by kvůli krizi vyvolané koronavirem letos mohla klesnout až o šest procent. Uvedl to dnes šéf vlivného hospodářského institutu Ifo Clemens Fuest. Německá vláda podle magazínu Spiegel počítá s tím, že drobným podnikatelům, na které dopadne epidemie způsobená novým koronavirem, pomůže souborem opatření za 40 miliard eur (1,1 bilionu Kč).

Ifo: Kvůli pandemii může HDP Německa klesnout o šest procent

Německá ekonomika by kvůli krizi vyvolané koronavirem letos mohla klesnout až o šest procent. Uvedl to dnes šéf vlivného hospodářského institutu Ifo Clemens Fuest. Institut zveřejnil index podnikatelské nálady v Německu, jehož hodnota za březen se propadla na nejhorší úroveň od roku 2009. Největší evropská ekonomika podle Fuesta míří do recese.

"Nadcházející vývoj velmi závisí na tom, jak se bude pandemie vyvíjet," konstatoval Fuest. "Teď se nabízejí dva scénáře. Podle toho opravdu příznivého ekonomika v roce 2020 klesne o 1,5 procenta," řekl. Tento odhad podle něj vychází ze slabého snížení produkce. "Podle druhého scénáře, v němž bude produkce omezena výrazně, se ekonomika sníží o šest procent," dodal.

Index důvěry za březen podle Ifo klesl na 87,7 z únorových 96 bodů. "Znamená to nejvýraznější pokles od roku 1991. Index se tak dostává na nejnižší úroveň od srpna 2009," uvedl Fuest. "Německá ekonomika směřuje do recese," dodal.

Index důvěry institutu Ifo je založen na průzkumu mezi zhruba devíti tisíci německých firem v průmyslu, ve službách, obchodě a stavebnictví. Nynější hodnoty se zakládají na odpovědích zhruba 90 procent respondentů. Konečnou hodnotu Ifo zveřejní 25. března.

Německý hospodářský institut DIW dnes zveřejnil optimističtější výhled hrubého domácího produktu (HDP). Podle něj letos německá ekonomika klesne o 0,1 procenta. Odhad se zakládá na předpokladu, že hospodářská aktivita po strmém propadu letos stejně razantně oživí - vývoj bude připomínat tvar písmene V.

Pandemie bude podle institutu DIW chod německé ekonomiky zásadně určovat nejméně další dvě čtvrtletí. Pokud mezi podniky a spotřebiteli přetrvá nejistota, recese může být závažnější, uvedl institut.

Růst německé ekonomiky loni výrazně zpomalil. Hrubý domácí produkt se zvýšil jen o 0,6 procenta, což je nejpomalejší tempo od roku 2013.

Spiegel: Berlín podpoří drobné podnikatele 40 miliardami eur

Německá vláda podle magazínu Spiegel počítá s tím, že drobným podnikatelům, na které dopadne epidemie způsobená novým koronavirem, pomůže souborem opatření za 40 miliard eur (1,1 bilionu Kč). Agentura DPA tvrdí, že celkový objem těchto opatření může dosáhnout až 50 miliard eur. Podle Spiegelu to každopádně bude znamenat, že rozpočet už nebude bez deficitu, jak tomu bylo vždy od roku 2014.

Deset miliard eur bude podle magazínu k dispozici osobám samostatně výdělečně činným a drobným podnikatelům jako přímá podpora. Dalších 30 miliard eur pak bude určeno na půjčky.

Jestli dané osoby a firmy na pomoc měly nárok, budou úřady podle Spiegelu prověřovat až zpětně. Pokud se ukáže, že někdo dostal přímou pomoc, i když neměl, změní se mu na půjčku, kterou bude muset splatit.

V Německu pracuje až pět milionů samostatně výdělečně činných osob. Řada z nich v posledních týdnech kvůli stále se šířící nákaze přišla o mnoho, nebo dokonce úplně všechny zakázky.

Německo má největší ekonomiku v Evropě, na které je závislá řada českých firem. Analytici kvůli dopadům koronaviru teď prudce snižují výhled vývoje německé ekonomiky na letošní rok.