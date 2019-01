Berlín - Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v loňském roce zvýšil o 1,5 procenta, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil spolkový statistický úřad. Předloni růst činil 2,2 procenta. Podle analytiků se zpomalení HDP Německa projeví v české ekonomice spíše zpomalením růstu, ne recesí.

Německé hospodářství se v poslední době potýká s negativními důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky, sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie.

Německo však loni zažilo už devátý rok hospodářského růstu za sebou. Ministerstvo hospodářství dnes navíc uvedlo, že růst by měl pokračovat i začátkem letošního roku.

Za hospodářským růstem v loňském roce podle statistického úřadu stála zejména domácí spotřeba. Zahraniční obchod měl na ekonomiku naopak mírně negativní dopad, protože dovoz rostl rychlejším tempem než vývoz.

Spotřebitelské výdaje v Německu těží z příznivých podmínek na trhu práce. Míra nezaměstnanosti v Německu v prosinci zůstala na pěti procentech, což je nejnižší úroveň od znovusjednocení země v roce 1990.

Analytici: Nižší růst Německa recesi v Česku nepřivodí

Zpomalení loňského ekonomického růstu Německa se projeví v české ekonomice spíše jen zpomalením růstu českého hrubého domácího produktu, nikoli propuknutím recese. S poklesem tempa růstu české ekonomiky, která je silně s německou provázána, přitom již odhady počítají. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. Prognózy navíc podle nich ukazují, že by se měl na počátku letošního roku výkon německé ekonomiky zlepšit. Ohledně české ekonomiky čekají oslovení analytici za rok 2018 růst kolem tří procent, přičemž první odhady budou v únoru.

Ekonomové upozornili, že na německou ekonomiku měly loni vliv především jednorázové faktory, hlavně problémy s emisními limity automobilek. Během roku to také bylo nepříznivé počasí, chřipková epidemie a stávky, upozornil hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

"Z pohledu uvedených jednorázových vlivů by nebyl slabší výkon německé ekonomiky až natolik problematický, optimismus však ubírá skutečnost, že za zpomalením jsou velmi pravděpodobně i další faktory, například ochlazování čínské ekonomiky či eskalace obchodních válek. Začátek letošního roku tak bude klíčový v tom, že ukáže, do jaké míry byla slabší čísla z druhé poloviny minulého roku přechodná či nikoli," uvedl Seidler. Česká ekonomika podle něj v tuto chvíli funguje nad svými dlouhodobými možnostmi a krátkodobé zpomalení německé ekonomiky by ji mělo podle něho ovlivnit jen minimálně.

"Z českého pohledu je důležité, že prognózy pro německou ekonomiku v letošním roce počítají s podobně anemickým růstem jako loni. Prostřednictvím zpomalení růstu vývozu se zpomalení německé ekonomiky projeví v české ekonomice. S tím jsme ovšem počítali již při tvorbě prognózy českého HDP v roce 2019," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Ten letos očekává růst tuzemské ekonomiky o 2,2 procenta, další ekonomové jsou mírně optimističtější.

"Zpomalující výkon německé ekonomiky se v Česku již projevuje. Meziroční růst průmyslové výroby v tuzemsku za poslední tři měsíce (září až listopad) dosahoval v průměru jen 2,5 procenta, což je proti minulosti citelné zpomalení. Zároveň je ale třeba vidět, že Německo prochází cyklickým zpomalením a žádnou katastrofou," uvedl hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek. Dobrou zprávou podle něj je, že německý statistický úřad odhaduje pro čtvrté čtvrtletí 2018 návrat německého HDP k mezičtvrtletnímu růstu po jeho propadu z předchozího období.

Problémem německé ekonomiky, kromě dočasného technického výpadku výroby aut kvůli novým emisním normám, se podle Sobíška zdá být zejména zpomalování čínské poptávky. "Ten samý faktor pociťuje i česká ekonomika formou snížení subdodávek německým exportérům. Celkově se mně nicméně zdá, že vývoj v letošním roce směřuje k lehkému zpomalení růstu české ekonomiky, nikoliv k její recesi," uvedl.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy je pomalení německé ekonomiky pro ČR špatnou zprávou. "Už ve třetím čtvrtletí bylo patrné, že česká ekonomika zpomaluje, zatímco ostatní země Visegrádské čtyřky nikoli. Klíčovým důvodem je právě silná provázanost ČR a Německa. Déle trvající zpomalení německé ekonomiky ale pochopitelně dolehne na celý Visegrád, dokonce na celou Evropu," uvedl.

Česká ekonomika v loňském 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,4 procenta a proti předchozímu čtvrtletí o 0,6 procenta. Své údaje z konce listopadu v pátek potvrdil Český statistický úřad. Meziroční i mezičtvrtletní tempo růstu ekonomiky zůstalo stejné jako ve druhém čtvrtletí.