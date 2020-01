Házenkářům nemusí stačit k postupu ani výhra nad Ukrajinou

Vídeň - Českým házenkářům nemusí na evropském šampionátu stačit k postupu ze základní skupiny ani výhra v závěrečném úterním utkání nad Ukrajinou. Pokud Severní Makedonie v druhém duelu porazí Rakousko o dvě nebo tři branky, skončily by reprezentanti v minitabulce tří týmů vinou nejhoršího skóre na nepostupovém třetím místě. V případě makedonské výhry o jeden nebo o čtyři góly může za určitých okolností rozhodovat až poslední kritérium, jímž je los.

Situace ve vídeňské skupině B je po dvou kolech zamotaná. Český celek po úvodní páteční prohře 29:32 s Rakouskem díky dnešnímu vítězství 27:25 nad Severní Makedonií získal první body na šampionátu a v průběžné tabulce mu patří postupové druhé místo o skóre před balkánským soupeřem. V čele je se čtyřmi body Rakousko, Ukrajina nemá ani bod, jejich dnešní vzájemný duel skončil výhrou domácího týmu 34:30.

Pokud Makedonci v úterý neporazí Rakušany, bude českému týmu k postupu stačit získat proti Ukrajině stejně bodů jako balkánský celek proti domácímu výběru. V případě makedonské porážky tedy budou reprezentanti slavit, v případě remízy potřebují rovněž uhrát minimálně nerozhodný výsledek.

Pokud ale balkánský soupeř domácí Rakušany porazí o dva či tři góly, nepomůže už Čechům ani výhra nad Ukrajinou. V obou případech by měli v minitabulce tří týmů o jednu branku nejhorší skóre.

V případě, že Makedonci zvítězí aspoň o pět gólů, bude národnímu celku výhra nad Ukrajinou stačit. Pokud balkánský tým zdolá Rakousko o jednu nebo čtyři branky, budou mít Češi s jedním ze soupeřů shodné skóre a budou rozhodovat další kritéria. Těmi jsou rozdíl ve skóre a vyšší počet vstřelených branek v rámci všech zápasů ve skupině. Záležet už poté bude na výši případné české výhry či na počtu vstřelených branek.

Ve dvou případech pak v krajní variantě může o druhém postupujícím rozhodnout až los. Stalo by se tak, pokud by Češi zdolali Ukrajinu 26:25 a Makedonci porazili Rakousko 31:30. Los by přišel na řadu i v případě, že by národní tým přehrál Ukrajinu 34:30 a Severní Makedonie zvítězila 28:24.